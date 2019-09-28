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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Над «Ливерпулем» нависла угроза исключения из Кубка Лиги

«Ливерпуль» могут исключить из Кубка Английской Лиги после победы в третьем раунде над клубом «МК Донс». Об этом сообщает Metro.

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Источник: Reuters

Футбольная лига Англии (EFL) инициировала расследование в отношении мерсисайдцев: один из футболистов красных мог быть заявлен на матч против «МК Донс» в обход правил. В «Ливерпуле» подчеркнули, что оповещены о возможном административном нарушении со стороны клуба.

Мерсисайдцы могут избежать исключения из розыгрыша турнира. Клубу может быть назначен штраф. В похожей ситуации оказался «Сандерленд» в 2014 году, когда выпустил на поле корейца Чи Дон Вона, который не имел разрешения выступать в турнирах под эгидой EFL.

«Ливерпуль» обыграл «МК Донс» со счетом 2:0. Мерсисайдцы провели встречу молодежным составом.

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