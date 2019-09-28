«Иртыш» отыгрался с 0:2 и победил «Шахтер» в матче с двумя дублями
Павлодарский «Иртыш» одержал волевую победу над карагандинским «Шахтером» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Павлодарский «Иртыш» одержал волевую победу над карагандинским «Шахтером» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 28 сентября, и завершилась со счетом 4:2.
Первый тайм остался за «Шахтером». Дублем отметился форвард сборной Уганды Кизито Лувага, который забил на 15-й и 36-й минутах.
Во втором тайме «Иртыш» смог переломить ход мтача. Сначала павлодарцы за две минуты минуты сравняли счет: на 66-й отличился сербский нападающий Деян Георгиевич, а на 68-й — французский полузащитник Жереми Манзорро.
Вырвал победу «Иртыш» в концовке. На 89-й минуте Манзорро оформил дубль, а на 90-й окончательный счет установил полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов.
Для «Иртыша» эта победа стала восьмой в КПЛ, а «Шахтер» потерпел пятое подряд и восьмое в чемпионате поражение. С 33 очками карагандинцы идут седьмыми, а «Иртыш» с 28 баллами занимает девятое место.
Завтра, 29 сентября, состоятся остальные матчи 28-го тура: «Актобе» — «Тараз», «Атырау» — «Окжетпес», «Астана» — «Кайсар» и «Кайрат» — «Ордабасы».