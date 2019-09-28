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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» отыгрался с 0:2 и победил «Шахтер» в матче с двумя дублями

Павлодарский «Иртыш» одержал волевую победу над карагандинским «Шахтером» в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 28 сентября, и завершилась со счетом 4:2.

Первый тайм остался за «Шахтером». Дублем отметился форвард сборной Уганды Кизито Лувага, который забил на 15-й и 36-й минутах.

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Во втором тайме «Иртыш» смог переломить ход мтача. Сначала павлодарцы за две минуты минуты сравняли счет: на 66-й отличился сербский нападающий Деян Георгиевич, а на 68-й — французский полузащитник Жереми Манзорро.

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Вырвал победу «Иртыш» в концовке. На 89-й минуте Манзорро оформил дубль, а на 90-й окончательный счет установил полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов.

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Для «Иртыша» эта победа стала восьмой в КПЛ, а «Шахтер» потерпел пятое подряд и восьмое в чемпионате поражение. С 33 очками карагандинцы идут седьмыми, а «Иртыш» с 28 баллами занимает девятое место.

Завтра, 29 сентября, состоятся остальные матчи 28-го тура: «Актобе» — «Тараз», «Атырау» — «Окжетпес», «Астана» — «Кайсар» и «Кайрат» — «Ордабасы».

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