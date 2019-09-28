«Тобол» потерял очки в матче с «Жетысу» и дал «Кайрату» шанс выйти в лидеры КПЛ

Игра проходила сегодня, 28 сентября, и завершилась со счетом 0:0.

Перед началом матча прошла минута молчания в память об экс-полузащитнике «Тобола» Казбеке Кушебине, который скончался в возрасте 47 лет.

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Для «Тобола» эта ничья стала пятой в КПЛ. Костанайцы с 59 очками идут на первом месте, опережая на два балла «Кайрат» и на шесть — «Астану», но алматинцы пока провели на матч меньше, а столичный клуб — на два.

В шестой раз вничью сыграл «Жетысу». Талдыкорганцы с 45 очками идут пятыми, отставая на семь очков от «Ордабасы», который занимает четвертое место.

Ранее в 28-м туре «Иртыш» на своем поле отыгрался с 0:2 и победил «Шахтер» со счетом 4:2.