«Тобол» потерял очки в матче с «Жетысу» и дал «Кайрату» шанс выйти в лидеры КПЛ
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с талдыкорганским «Жетысу» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с талдыкорганским «Жетысу» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 28 сентября, и завершилась со счетом 0:0.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об
Для «Тобола» эта ничья стала пятой в КПЛ. Костанайцы с 59 очками идут на первом месте, опережая на два балла «Кайрат» и на шесть — «Астану», но алматинцы пока провели на матч меньше, а столичный клуб — на два.
В шестой раз вничью сыграл «Жетысу». Талдыкорганцы с 45 очками идут пятыми, отставая на семь очков от «Ордабасы», который занимает четвертое место.
Ранее в 28-м туре «Иртыш» на своем поле отыгрался с 0:2 и победил «Шахтер» со счетом 4:2.
Завтра, 29 сентября, состоятся остальные матчи 28-го тура: «Актобе» — «Тараз», «Атырау» — «Окжетпес», «Астана» — «Кайсар» и «Кайрат» — «Ордабасы». В случае победы «Кайрат» возглавит таблицу КПЛ, так как обойдет «Тобол» за счет лучшей разницы мячей в очных матчах (0:1, 5:3).