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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в 7-м туре Ла Лиги

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» на выезде обыграли «Атлетик» в матче седьмого тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Субботняя игра в Бильбао завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 27-й минуте полузащитник сборной России Денис Черышев.

Следующий матч «Валенсия» проведет дома 5 октября против «Алавеса». «Атлетик», потерпевший первое поражение в текущем чемпионате страны, 6 октября сыграет на выезде против «Сельты».

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0:1
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 728.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)San Mames
Главные тренеры
Гаиска ГаританоАльберт Селадес
Голы
Денис Черышев(Ферран Торрес)27′
Составы команд
1Унаи Симон
13Яспер Силлессен
88′
4Иньиго Мартинес
3Хауме Коста
5Йерай Альварес
12Муктар Диакаби
46′
17Юри Берчиче
18Даниэль Васс
90+5′
14Дани Гарсия
10Даниэль Парехо
22Эскудеро Рауль Гарсия
17Франсис Коклен
9Иньяки Уильямс
19Морено Родриго
34′
10Гоньи Икер Муниаин
20Ферран Торрес
21Андер Капа
83′
24Эсекиэль Гарай
45′
15Иньиго Лекуэ
5Габриэл Паулиста
8Унаи Лопес
50′62′
11Денис Черышев
20′85′
7Беньят Эчеварриа
23Рубен Собрино
19Перес Ибаи Гомес
61′
22Макси Гомес
68′
20Ариц Адурис
77′
2Мануэль Вальехо
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)10
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
14Фолы12
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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