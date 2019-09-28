Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в 7-м туре Ла Лиги
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» на выезде обыграли «Атлетик» в матче седьмого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» на выезде обыграли «Атлетик» в матче седьмого тура чемпионата Испании.
Субботняя игра в Бильбао завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 27-й минуте полузащитник сборной России Денис Черышев.
Следующий матч «Валенсия» проведет дома 5 октября против «Алавеса». «Атлетик», потерпевший первое поражение в текущем чемпионате страны, 6 октября сыграет на выезде против «Сельты».
|Гаиска Гаритано
|Альберт Селадес
|Денис Черышев(Ферран Торрес)
|27′
|1
|Унаи Симон
|13
|Яспер Силлессен
88′
|4
|Иньиго Мартинес
|3
|Хауме Коста
|5
|Йерай Альварес
|12
|Муктар Диакаби
46′
|17
|Юри Берчиче
|18
|Даниэль Васс
90+5′
|14
|Дани Гарсия
|10
|Даниэль Парехо
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|17
|Франсис Коклен
|9
|Иньяки Уильямс
|19
|Морено Родриго
34′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|20
|Ферран Торрес
|21
|Андер Капа
83′
|24
|Эсекиэль Гарай
45′
|15
|Иньиго Лекуэ
|5
|Габриэл Паулиста
|8
|Унаи Лопес
50′62′
|11
|Денис Черышев
20′85′
|7
|Беньят Эчеварриа
|23
|Рубен Собрино
|19
|Перес Ибаи Гомес
61′
|22
|Макси Гомес
68′
|20
|Ариц Адурис
77′
|2
|Мануэль Вальехо
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)