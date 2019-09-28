Курьезный гол ударом между ног принес «Ливерпулю» победу в матче АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче седьмого тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче седьмого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры решающим моментом стал эпизод на 70-й минуте, когда хавбек красных Жоржиньо Вейналдум нанес удар
После семи туров «Ливерпуль» с 21 набранным очком продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. В активе «Шеффилда» 8 очков. «Клинки» располагаются на десятой строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» 5 октября на своем поле примет «Лестер». «Шеффилд» в тот же день на выезде встретится с «Уотфордом».
|Крис Уайлдер
|Юрген Клопп
|Джорджиньо Вайналдум
|70′
|1
|Дин Хендерсон
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
83′
|2
|Джордж Болдок
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Энда Стивенс
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Джон Флек
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Джек О`Коннелл
63′
|32
|Жоэль Матип
|12
|Джон Иган
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Крис Бэшем
|11
|Мохамед Салах
|7
|Джон Ландстрем
|3
|Фабинью
|9
|Оливер Макберни
|14
|Джордан Хендерсон
64′
|16
|Оливер Норвуд
77′
|27
|Дивок Ориги
|24
|Леон Кларк
|10
|Садио Мане
90′
|11
|Каллум Робинсон
60′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|22
|Лис Муссе
|9
|Роберту Фирмину
87′
|7
|Джеймс Милнер
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|4
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)