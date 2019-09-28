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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Курьезный гол ударом между ног принес «Ливерпулю» победу в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры решающим моментом стал эпизод на 70-й минуте, когда хавбек красных Жоржиньо Вейналдум нанес удар из-за пределов штрафной, а голкипер хозяев Дин Хендерсон пропустил мяч между ног.

После семи туров «Ливерпуль» с 21 набранным очком продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. В активе «Шеффилда» 8 очков. «Клинки» располагаются на десятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 5 октября на своем поле примет «Лестер». «Шеффилд» в тот же день на выезде встретится с «Уотфордом».

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Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 728.09.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Bramall Lane
Главные тренеры
Крис УайлдерЮрген Клопп
Голы
Джорджиньо Вайналдум70′
Составы команд
1Дин Хендерсон
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
83′
2Джордж Болдок
66Трент Александр-Арнолд
3Энда Стивенс
26Эндрю Робертсон
4Джон Флек
4Виргил ван Дейк
5Джек О`Коннелл
63′
32Жоэль Матип
12Джон Иган
5Джорджиньо Вайналдум
6Крис Бэшем
11Мохамед Салах
7Джон Ландстрем
3Фабинью
9Оливер Макберни
14Джордан Хендерсон
64′
16Оливер Норвуд
77′
27Дивок Ориги
24Леон Кларк
10Садио Мане
90′
11Каллум Робинсон
60′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
22Лис Муссе
9Роберту Фирмину
87′
7Джеймс Милнер
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)16
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
8Фолы4
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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