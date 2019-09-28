Курьезный гол ударом между ног принес «Ливерпулю» победу в матче АПЛ

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры решающим моментом стал эпизод на 70-й минуте, когда хавбек красных Жоржиньо Вейналдум нанес удар из-за пределов штрафной, а голкипер хозяев Дин Хендерсон пропустил мяч между ног.