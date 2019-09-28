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17:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» проиграл «Нанту» в домашнем матче чемпионата Франции

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле уступили «Нанту» в матче восьмого тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Субботняя игра в Лионе завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 59-й минуте защитник «Лиона» Фернандо Марсал, отправивший мяч в собственные ворота.

«Лион» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дома сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1. 27 ноября команды сыграют в Санкт-Петербурге.

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0:1
Первый тайм: 0:0
Нант
Футбол, Франция, Тур 828.09.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
СилвиньюКристиан Гуркюфф
Голы
Фернанду де Оливейра Марсал58′
Составы команд
1Антони Лопеш
1Альбан Лафон
6Антониу Марселу
10′
2Фабиу да Силва
14Лео Дюбуа
55′
4Николя Паллуа
64′
20Фернанду де Оливейра Марсал
12Деннис Аппиа
13′
8Уссем Ауар
11Мехди Абед
12Тиагу Мендес
19Абдулайе Туре
9Мусса Дембеле
20Андрей Жиротто
11Мемфис Депай
7Калифа Кулибали
5Джейсон Денайер
84′
10Кристиан Бенавенте
68′
22Жан Лукас
26Имран Луза
17Джефф Рейне-Аделаида
62′
18Самюэль Мутуссами
81′
7Мартен Террье
17Людовик Блас
10Бертран Траоре
45′
27Мозес Саймон
74′
27Максвел Гнали Корне
32Абдул Кадер Бамба
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
10Фолы10
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Мийо(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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