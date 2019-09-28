«Лион» проиграл «Нанту» в домашнем матче чемпионата Франции
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле уступили «Нанту» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле уступили «Нанту» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Субботняя игра в Лионе завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 59-й минуте защитник «Лиона» Фернандо Марсал, отправивший мяч в собственные ворота.
«Лион» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дома сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1. 27 ноября команды сыграют в
|Силвинью
|Кристиан Гуркюфф
|Фернанду де Оливейра Марсал
|58′
|1
|Антони Лопеш
|1
|Альбан Лафон
|6
|Антониу Марселу
10′
|2
|Фабиу да Силва
|14
|Лео Дюбуа
55′
|4
|Николя Паллуа
64′
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
|12
|Деннис Аппиа
13′
|8
|Уссем Ауар
|11
|Мехди Абед
|12
|Тиагу Мендес
|19
|Абдулайе Туре
|9
|Мусса Дембеле
|20
|Андрей Жиротто
|11
|Мемфис Депай
|7
|Калифа Кулибали
|5
|Джейсон Денайер
84′
|10
|Кристиан Бенавенте
68′
|22
|Жан Лукас
|26
|Имран Луза
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
62′
|18
|Самюэль Мутуссами
81′
|7
|Мартен Террье
|17
|Людовик Блас
|10
|Бертран Траоре
45′
|27
|Мозес Саймон
74′
|27
|Максвел Гнали Корне
|32
|Абдул Кадер Бамба
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|8
|10
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Мийо(Франция)