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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Роналду и Пьянича принесли «Ювентусу» победу в матче со СПАЛом

В матче 6-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал СПАЛ из Феррары.

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич на 45-й минуте после передачи хавбека Сами Хедиры. В конце матча отличился нападающий хозяев Криштиану Роналду, голевой пас отдал форвард Пауло Дибала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победная серия туринской команды в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Клуб из Феррары потерпел третье поражение подряд.

«Ювентус», набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, СПАЛ (3) занимает последнее, 20-е место.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 1:0
СПАЛ
Футбол, Италия, Тур 628.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриЛеонардо Семпличи
Голы
Миралем Пьянич(Сами Хедира)45′
Криштиану Роналду(Пауло Дибала)78′
Составы команд
77Джанлуиджи Буффон
99Этрит Бериша
4Маттейс де Лигт
3Игор
55′
19Леонардо Бонуччи
13Аркадиуш Реца
5Миралем Пьянич
23Франческо Викари
14Блез Матюиди
40Ненад Томович
7Криштиану Роналду
6Мирко Вальдифиори
10Пауло Дибала
7Симоне Миссироли
16Хуан Куадрадо
37Андреа Петанья
82′
6Сами Хедира
32′61′
26Якопо Сала
72′
23Эмре Джан
90′
95Марко Янкович
8Аарон Рэмси
65′
11Алессандро Мурджа
57′
33Федерико Бернардески
21Габриэль Стрефецца
25Адриен Рабьо
77′
9Габриэле Мончини
76′
30Родриго Бентанкур
43Альберто Палоски
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)5
10Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
13Угловые2
13Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарко Пиччинини(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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