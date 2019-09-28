Голы Роналду и Пьянича принесли «Ювентусу» победу в матче со СПАЛом
В матче 6-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал СПАЛ из Феррары.
В матче 6-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал СПАЛ из Феррары.
Встреча прошла в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич на 45-й минуте после передачи хавбека Сами Хедиры. В конце матча отличился нападающий хозяев Криштиану Роналду, голевой пас отдал форвард Пауло Дибала.
Победная серия туринской команды в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Клуб из Феррары потерпел третье поражение подряд.
«Ювентус», набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, СПАЛ (3) занимает последнее, 20-е место.
|Маурицио Сарри
|Леонардо Семпличи
|Миралем Пьянич(Сами Хедира)
|45′
|Криштиану Роналду(Пауло Дибала)
|78′
|77
|Джанлуиджи Буффон
|99
|Этрит Бериша
|4
|Маттейс де Лигт
|3
|Игор
55′
|19
|Леонардо Бонуччи
|13
|Аркадиуш Реца
|5
|Миралем Пьянич
|23
|Франческо Викари
|14
|Блез Матюиди
|40
|Ненад Томович
|7
|Криштиану Роналду
|6
|Мирко Вальдифиори
|10
|Пауло Дибала
|7
|Симоне Миссироли
|16
|Хуан Куадрадо
|37
|Андреа Петанья
82′
|6
|Сами Хедира
32′61′
|26
|Якопо Сала
72′
|23
|Эмре Джан
90′
|95
|Марко Янкович
|8
|Аарон Рэмси
65′
|11
|Алессандро Мурджа
57′
|33
|Федерико Бернардески
|21
|Габриэль Стрефецца
|25
|Адриен Рабьо
77′
|9
|Габриэле Мончини
76′
|30
|Родриго Бентанкур
|43
|Альберто Палоски
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|5
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марко Пиччинини(Италия)