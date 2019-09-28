«Барселона» обыграла «Хетафе» и вышла на 2-е место в Примере
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Хетафе» уступил «Барселоне» со счётом 0:2.
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Хетафе» уступил «Барселоне» со счётом 0:2.
Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. В качестве его ассистентов выступили Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Луис Суарес, которому ассистировал голкипер каталонского клуба
«Барселона», набрав 13 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (7) — на 11 месте. В 8-м туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Севильей». Матч состоится 6 октября.
|Пепе Бордалас
|Эрнесто Вальверде
|Луис Суарес(Марк-Андре тер Штеген)
|41′
|Хуниор Фирпо(Сержи Роберто)
|49′
|13
|Давид Сория
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|22
|Дамиан Суарес
|20
|Сержи Роберто
77′
|2
|Даконам Джене
|24
|Хуниор Фирпо
|4
|Бруно Гонсалес
35′
|3
|Жерар Пике
|15
|Марк Кукурелья
90+4′
|15
|Клеман Лангле
47′82′
|18
|Мауро Арамбарри
|8
|Артур
|20
|Неманья Максимович
63′64′
|21
|Френки де Йонг
|9
|Родригес Анхель
|9
|Луис Суарес
|12
|Аллан Ньом
45′
|27
|Карлес Перес
86′
|–
|Кенеди
|6
|Жан-Клер Тодибо
|23
|Давид Ремесейро Хасон
72′
|5
|Серхио Бускетс
44′80′
|8
|Франсиско Портильо
|4
|Иван Ракитич
|7
|Хайме Мата
58′
|17
|Антуан Гризманн
75′
|19
|Видаль Хорхе Молина
|2
|Нелсон Семеду
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)