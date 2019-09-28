«Барселона» обыграла «Хетафе» и вышла на 2-е место в Примере

Источник: AFP 2019

Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. В качестве его ассистентов выступили Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

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Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Луис Суарес, которому ассистировал голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген. В начале второго половине преимущество каталонцев увеличил Хуниор Фирпо. В концовке «Барселона» осталась вдесятером из-за удаления Клемана Лангле за две жёлтые карточки.