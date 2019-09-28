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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Хетафе» и вышла на 2-е место в Примере

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Хетафе» уступил «Барселоне» со счётом 0:2.

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Источник: AFP 2019

Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. В качестве его ассистентов выступили Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Луис Суарес, которому ассистировал голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген. В начале второго половине преимущество каталонцев увеличил Хуниор Фирпо. В концовке «Барселона» осталась вдесятером из-за удаления Клемана Лангле за две жёлтые карточки.

«Барселона», набрав 13 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (7) — на 11 месте. В 8-м туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Севильей». Матч состоится 6 октября.

Хетафе
0:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 728.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласЭрнесто Вальверде
Голы
Луис Суарес(Марк-Андре тер Штеген)41′
Хуниор Фирпо(Сержи Роберто)49′
Составы команд
13Давид Сория
1Марк-Андре тер Штеген
22Дамиан Суарес
20Сержи Роберто
77′
2Даконам Джене
24Хуниор Фирпо
4Бруно Гонсалес
35′
3Жерар Пике
15Марк Кукурелья
90+4′
15Клеман Лангле
47′82′
18Мауро Арамбарри
8Артур
20Неманья Максимович
63′64′
21Френки де Йонг
9Родригес Анхель
9Луис Суарес
12Аллан Ньом
45′
27Карлес Перес
86′
Кенеди
6Жан-Клер Тодибо
23Давид Ремесейро Хасон
72′
5Серхио Бускетс
44′80′
8Франсиско Портильо
4Иван Ракитич
7Хайме Мата
58′
17Антуан Гризманн
75′
19Видаль Хорхе Молина
2Нелсон Семеду
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)10
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
23Фолы17
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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