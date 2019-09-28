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28 сентября, источник: Чемпионат.com

Гол Неймара принес победу «ПСЖ» в матче с «Бордо»

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «ПСЖ» Неймар. 27-летний бразилец отправил мяч в ворота соперника на 70-й минуте после передачи форварда Килиана Мбаппе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Неймара этот гол стал уже третьим в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. В активе нападающего четыре матча.

«ПСЖ», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Бордо» (12) занимает пятое место.

В 9-м туре французского первенства парижане на своём поле примут «Анже», а «Бордо» в гостях сыграет с «Тулузой». Обе встречи состоятся 5 октября.

Бордо
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 828.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Паулу СоузаТомас Тухель
Голы
Неймар70′
Составы команд
1Бенуа Костиль
1Кейлор Навас
4Эдсон Мексер
2Тиагу Силва
6Лоран Косьельни
5Маркиньюс
30′
25Энок Кватенг
12Тома Менье
5Энрике Отавиу
20Левен Кюрзава
8Орельен Тшуамени
22Абду Диалло
10Самюэль Калу
6Марко Верратти
90+2′
18Хван Ый Джо
27Идрисса Гей
3Паблу
77′
10Неймар
23Лорис Бенито
19Пабло Сарабия
60′
19Ясин Адли
56′
7Кильян Мбаппе
12Николя Де Превиль
11Анхель Ди Мария
72′88′
7Джимми Бриан
68′
14Хуан Бернат
17Юссеф Аит Беннассер
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)21
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
0Угловые9
10Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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