Гол Неймара принес победу «ПСЖ» в матче с «Бордо»
В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен».
В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен».
Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «ПСЖ» Неймар. 27-летний бразилец отправил мяч в ворота соперника на 70-й минуте после передачи форварда Килиана Мбаппе.
Для Неймара этот гол стал уже третьим в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. В активе нападающего четыре матча.
«ПСЖ», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Бордо» (12) занимает пятое место.
В 9-м туре французского первенства парижане на своём поле примут «Анже», а «Бордо» в гостях сыграет с «Тулузой». Обе встречи состоятся 5 октября.
|Паулу Соуза
|Томас Тухель
|Неймар
|70′
|1
|Бенуа Костиль
|1
|Кейлор Навас
|4
|Эдсон Мексер
|2
|Тиагу Силва
|6
|Лоран Косьельни
|5
|Маркиньюс
30′
|25
|Энок Кватенг
|12
|Тома Менье
|5
|Энрике Отавиу
|20
|Левен Кюрзава
|8
|Орельен Тшуамени
|22
|Абду Диалло
|10
|Самюэль Калу
|6
|Марко Верратти
90+2′
|18
|Хван Ый Джо
|27
|Идрисса Гей
|3
|Паблу
77′
|10
|Неймар
|23
|Лорис Бенито
|19
|Пабло Сарабия
60′
|19
|Ясин Адли
56′
|7
|Кильян Мбаппе
|12
|Николя Де Превиль
|11
|Анхель Ди Мария
72′88′
|7
|Джимми Бриан
68′
|14
|Хуан Бернат
|17
|Юссеф Аит Беннассер
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|21
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Жером Бризар(Франция)