Гол Неймара принес победу «ПСЖ» в матче с «Бордо»

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «ПСЖ» Неймар. 27-летний бразилец отправил мяч в ворота соперника на 70-й минуте после передачи форварда Килиана Мбаппе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dyvpukUK-Mc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Неймара этот гол стал уже третьим в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. В активе нападающего четыре матча.

«ПСЖ», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Бордо» (12) занимает пятое место.