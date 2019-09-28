«Интер» одержал шестую победу подряд в Серии А, обыграв «Сампдорию»

Встреча шестого тура, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Стефано Сенси (20-я минута), Алексис Санчес (22-я) и Роберто Гальярдини (61-я). В составе «Сампдории» отличился Якуб Янкто (55-я). «Интер» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Санчеса на 46-й минуте.

«Интер», лидирующий в турнирной таблице с 18 очками, в следующем туре 6 октября примет «Ювентус», который располагается на второй строчке, отставая на два балла. «Сампдория», потерпевшая пятое поражение в шести играх и замыкающая таблицу с тремя очками, днем ранее в гостях сыграет с «Вероной».