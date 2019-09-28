«Интер» одержал шестую победу подряд в Серии А, обыграв «Сампдорию»
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Интер» обыграл «Сампдорию» и продлил победную серию в чемпионате Италии по футболу до шести матчей.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Интер» обыграл «Сампдорию» и продлил победную серию в чемпионате Италии по футболу до шести матчей.
Встреча шестого тура, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Стефано Сенси (20-я минута), Алексис Санчес (22-я) и Роберто Гальярдини (61-я). В составе «Сампдории» отличился Якуб Янкто (55-я). «Интер» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Санчеса на 46-й минуте.
«Интер», лидирующий в турнирной таблице с 18 очками, в следующем туре 6 октября примет «Ювентус», который располагается на второй строчке, отставая на два балла. «Сампдория», потерпевшая пятое поражение в шести играх и замыкающая таблицу с тремя очками, днем ранее в гостях сыграет с «Вероной».
|Эусебио Ди Франческо
|Антонио Конте
|Якуб Янкто(Кароль Линетти)
|55′
|Стефано Сенси(Лаутаро Мартинес)
|20′
|Алексис Санчес(Стефано Сенси)
|22′
|Роберто Гальярдини
|61′
|1
|Эмиль Аудеро
|1
|Самир Ханданович
|5
|Джулиан Шабо
|6
|Стефан де Фрай
|15
|Омар Колли
|18
|Квадво Асамоа
|24
|Бартош Берешиньски
|37
|Милан Шкриньяр
81′
|29
|Никола Мурру
|95
|Алессандро Бастони
10′
|14
|Якуб Янкто
|5
|Роберто Гальярдини
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
16′
|77
|Марсело Брозович
|27
|Фабио Квальярелла
|7
|Алексис Санчес
43′46′
|12
|Фабио Депаоли
56′
|12
|Стефано Сенси
65′
|9
|Федерико Бонаццоли
|23
|Николо Барелла
|6
|Альбин Экдаль
69′
|10
|Лаутаро Мартинес
56′
|4
|Роналду Виейра
|9
|Ромелу Лукаку
|7
|Кароль Линетти
33′73′
|87
|Антонио Кандрева
57′
|17
|Джанлука Капрари
|33
|Данило Д`Амброзио
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе(Италия)