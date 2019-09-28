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28 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Интер» одержал шестую победу подряд в Серии А, обыграв «Сампдорию»

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Интер» обыграл «Сампдорию» и продлил победную серию в чемпионате Италии по футболу до шести матчей.

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Источник: Reuters

Встреча шестого тура, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Стефано Сенси (20-я минута), Алексис Санчес (22-я) и Роберто Гальярдини (61-я). В составе «Сампдории» отличился Якуб Янкто (55-я). «Интер» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Санчеса на 46-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер», лидирующий в турнирной таблице с 18 очками, в следующем туре 6 октября примет «Ювентус», который располагается на второй строчке, отставая на два балла. «Сампдория», потерпевшая пятое поражение в шести играх и замыкающая таблицу с тремя очками, днем ранее в гостях сыграет с «Вероной».

Сампдория
1:3
Первый тайм: 0:2
Интер
Футбол, Италия, Тур 628.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Эусебио Ди ФранческоАнтонио Конте
Голы
Якуб Янкто(Кароль Линетти)55′
Стефано Сенси(Лаутаро Мартинес)20′
Алексис Санчес(Стефано Сенси)22′
Роберто Гальярдини61′
Составы команд
1Эмиль Аудеро
1Самир Ханданович
5Джулиан Шабо
6Стефан де Фрай
15Омар Колли
18Квадво Асамоа
24Бартош Берешиньски
37Милан Шкриньяр
81′
29Никола Мурру
95Алессандро Бастони
10′
14Якуб Янкто
5Роберто Гальярдини
10Эмилиано Ариэль Ригони
16′
77Марсело Брозович
27Фабио Квальярелла
7Алексис Санчес
43′46′
12Фабио Депаоли
56′
12Стефано Сенси
65′
9Федерико Бонаццоли
23Николо Барелла
6Альбин Экдаль
69′
10Лаутаро Мартинес
56′
4Роналду Виейра
9Ромелу Лукаку
7Кароль Линетти
33′73′
87Антонио Кандрева
57′
17Джанлука Капрари
33Данило Д`Амброзио
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)15
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
12Фолы12
2Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяДжанпаоло Кальварезе(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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