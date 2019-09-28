«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в выездном матче чемпионата Англии
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил на выезде «Эвертон» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил на выезде «Эвертон» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Габриэль Жезус (24-я минута), Рияд Марез (71) и Рахим Стерлинг (84). У хозяев отличился Доминик
«Манчестер Сити» набрал 16 очков и занимает вторую строчку в таблице английской
|Марку Силва
|Хосеп Гвардьола
|Доминик Калверт-Льюин(Шеймус Коулман)
|33′
|Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)
|24′
|Рияд Махрез
|71′
|Рахим Стерлинг
|84′
|1
|Джордан Пикфорд
|31
|Эдерсон
|23
|Шеймус Коулман
|2
|Кайл Уокер
|12
|Люка Динь
|11
|Александр Зинченко
|5
|Майкл Кин
|25
|Фернандинью
|13
|Йерри Мина
70′
|30
|Николас Отаменди
51′
|7
|Ришарлисон
|26
|Рияд Махрез
|10
|Гильфи Сигурдссон
|8
|Илкай Гюндоган
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|16
|Родриго Эрнандес
38′
|8
|Фабиан Делф
|17
|Кевин Де Брейне
80′
|11
|Тео Уолкотт
7′
|20
|Бернарду Силва
|17
|Алекс Ивоби
74′
|9
|Габриэл Жезус
66′
|27
|Мойзе Кин
|10
|Серхио Агуэро
|18
|Морган Шнейдерлен
59′81′
|7
|Рахим Стерлинг
86′
|26
|Том Дэйвис
|21
|Давид Сильва
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|8
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)