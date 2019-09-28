«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в выездном матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Габриэль Жезус (24-я минута), Рияд Марез (71) и Рахим Стерлинг (84). У хозяев отличился Доминик Кэлверт-Льюин (33).

«Манчестер Сити» набрал 16 очков и занимает вторую строчку в таблице английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. «Эвертон» проиграл третий матч подряд и с 7 очками идет на 15-м месте.