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28 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в выездном матче чемпионата Англии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил на выезде «Эвертон» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Габриэль Жезус (24-я минута), Рияд Марез (71) и Рахим Стерлинг (84). У хозяев отличился Доминик Кэлверт-Льюин (33).

«Манчестер Сити» набрал 16 очков и занимает вторую строчку в таблице английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. «Эвертон» проиграл третий матч подряд и с 7 очками идет на 15-м месте.

Эвертон
1:3
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 728.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Марку СилваХосеп Гвардьола
Голы
Доминик Калверт-Льюин(Шеймус Коулман)33′
Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)24′
Рияд Махрез71′
Рахим Стерлинг84′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
31Эдерсон
23Шеймус Коулман
2Кайл Уокер
12Люка Динь
11Александр Зинченко
5Майкл Кин
25Фернандинью
13Йерри Мина
70′
30Николас Отаменди
51′
7Ришарлисон
26Рияд Махрез
10Гильфи Сигурдссон
8Илкай Гюндоган
9Доминик Калверт-Льюин
16Родриго Эрнандес
38′
8Фабиан Делф
17Кевин Де Брейне
80′
11Тео Уолкотт
7′
20Бернарду Силва
17Алекс Ивоби
74′
9Габриэл Жезус
66′
27Мойзе Кин
10Серхио Агуэро
18Морган Шнейдерлен
59′81′
7Рахим Стерлинг
86′
26Том Дэйвис
21Давид Сильва
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)20
8Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
4Фолы8
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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