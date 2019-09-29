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00:09 (мск), источник: Матч ТВ

«Атлетико» сыграл вничью в дерби с «Реалом» перед матчем с «Локомотивом»

«Атлетико» и «Реал» не сумели выявить сильнейшего в матче 7-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2019

Встреча между командами завершилась безголевой ничьей.

По итогам этой игры «Реал» с 15 очками возглавил турнирную таблицу. «Матрасники» отстают лишь на одно очко, но располагаются на третьей строчке, уступая по дополнительным показателям «Гранаде».

Напомним, «Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. В следующем матче команда Диего Симеоне встретится в ЛЧ с железнодорожниками в Москве 1 октября.

Атлетико
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 728.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеЗинедин Зидан
Составы команд
13Ян Облак
13Тибо Куртуа
23Киран Триппьер
2Даниэль Карвахаль
2Хосе Хименес
6Фернандес Иглесиас Начо
22′
15Стефан Савич
4Серхио Рамос
5Томас Партей
90+3′
5Рафаэль Варан
69′
6Коке
8Тони Кроос
8Ньигес Сауль
14Каземиру
19Диегу Коста
11Гарет Бэйл
12Ренан Лоди
61′
15Федерико Вальверде
68′
11Тома Лемар
10Лука Модрич
20Виктор Мачин Перес Витоло
46′
9Карим Бензема
88′
10Анхель Корреа
18Лука Йович
7Жоау Феликс
70′
7Эден Азар
77′
14Маркос Льоренте
16Хамес Родригес
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)14
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
14Фолы14
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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