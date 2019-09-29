«Атлетико» сыграл вничью в дерби с «Реалом» перед матчем с «Локомотивом»
«Атлетико» и «Реал» не сумели выявить сильнейшего в матче 7-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» и «Реал» не сумели выявить сильнейшего в матче 7-го тура чемпионата Испании.
Встреча между командами завершилась безголевой ничьей.
По итогам этой игры «Реал» с 15 очками возглавил турнирную таблицу. «Матрасники» отстают лишь на одно очко, но располагаются на третьей строчке, уступая по дополнительным показателям «Гранаде».
Напомним, «Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. В следующем матче команда Диего Симеоне встретится в ЛЧ с железнодорожниками в Москве 1 октября.
|Диего Симеоне
|Зинедин Зидан
|13
|Ян Облак
|13
|Тибо Куртуа
|23
|Киран Триппьер
|2
|Даниэль Карвахаль
|2
|Хосе Хименес
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
22′
|15
|Стефан Савич
|4
|Серхио Рамос
|5
|Томас Партей
90+3′
|5
|Рафаэль Варан
69′
|6
|Коке
|8
|Тони Кроос
|8
|Ньигес Сауль
|14
|Каземиру
|19
|Диегу Коста
|11
|Гарет Бэйл
|12
|Ренан Лоди
61′
|15
|Федерико Вальверде
68′
|11
|Тома Лемар
|10
|Лука Модрич
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
46′
|9
|Карим Бензема
88′
|10
|Анхель Корреа
|18
|Лука Йович
|7
|Жоау Феликс
70′
|7
|Эден Азар
77′
|14
|Маркос Льоренте
|16
|Хамес Родригес
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)