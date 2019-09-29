Игрока «Реала» ограбили прямо во время мадридского дерби
Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро во время мадридского дерби с «Атлетико» был ограблен.
Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро во время мадридского дерби с «Атлетико» был ограблен.
Об этом сообщает El Chiringuito.
Пока 27-летний хавбек был на матче, в его жилье проникли грабители. В момент совершения преступления в доме находились жена и дочь бразильского игрока. Родные футболиста остались живы. О ценности награбленного в данный момент ничего не известно.
Это далеко не первый случай, когда дома футболистов в Испании грабят во время игр. На прошлой неделе аналогичная ситуация произошла с защитником каталонской «Барселоны» Самюэлем Юмтити.
|Диего Симеоне
|Зинедин Зидан
|13
|Ян Облак
|13
|Тибо Куртуа
|23
|Киран Триппьер
|2
|Даниэль Карвахаль
|2
|Хосе Хименес
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
22′
|15
|Стефан Савич
|4
|Серхио Рамос
|5
|Томас Партей
90+3′
|5
|Рафаэль Варан
69′
|6
|Коке
|8
|Тони Кроос
|8
|Ньигес Сауль
|14
|Каземиру
|19
|Диегу Коста
|11
|Гарет Бэйл
|12
|Ренан Лоди
61′
|15
|Федерико Вальверде
68′
|11
|Тома Лемар
|10
|Лука Модрич
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
46′
|9
|Карим Бензема
88′
|10
|Анхель Корреа
|18
|Лука Йович
|7
|Жоау Феликс
70′
|7
|Эден Азар
77′
|14
|Маркос Льоренте
|16
|Хамес Родригес
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)