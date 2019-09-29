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12:04 (мск), источник: Газета.Ру

Игрока «Реала» ограбили прямо во время мадридского дерби

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро во время мадридского дерби с «Атлетико» был ограблен.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает El Chiringuito.

Пока 27-летний хавбек был на матче, в его жилье проникли грабители. В момент совершения преступления в доме находились жена и дочь бразильского игрока. Родные футболиста остались живы. О ценности награбленного в данный момент ничего не известно.

Это далеко не первый случай, когда дома футболистов в Испании грабят во время игр. На прошлой неделе аналогичная ситуация произошла с защитником каталонской «Барселоны» Самюэлем Юмтити.


«Реал» сыграл вничью с «Атлетико»
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90+3′
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69′
6Коке
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8Ньигес Сауль
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