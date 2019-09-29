Болельщики и футболисты начали акцию по возрождению «Жениса»

ФК «Женис» существовал с 1964 по 2014 год. В разные сезоны клуб носил названия «Динамо», «Целинник», «Цесна», «Астана», «Намыс» и «Астана-1964». Среди трофеев команды — три чемпионства (2000, 2001 и 2006) и три Кубка страны (2001, 2002, 2005). В высшем дивизионе клуб последний раз выступал в 2008 году.



В 2002 году «Женис» первым из казахстанских клубов сыграл в Лиге чемпионов, а в 2007-м первым преодолел стартовый раунд ЛЧ. В 2004 году команда участвовала в Кубке УЕФА.