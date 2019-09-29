Футболист клуба КПЛ забил боковыми ножницами после скидки пяткой
Футболист кокшетауского «Окжетпеса» Алвес Данило Алмейда забил красивый гол в матче 28-го тура казахстанской
Футболист кокшетауского «Окжетпеса» Алвес Данило Алмейда забил красивый гол в матче 28-го тура казахстанской
Бразилец отличился в первом тайме игры с «Атырау» после розыгрыша штрафного. Его партнер скинул пяткой мяч и Данило ударом боковыми ножницами отправил его в сетку ворот.
Таким образом, «Окжетпес» открыл счет в матче.
Отметим, что «Атырау» уже с третьей минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Виталий Устинов.