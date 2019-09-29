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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист клуба КПЛ забил боковыми ножницами после скидки пяткой

Футболист кокшетауского «Окжетпеса» Алвес Данило Алмейда забил красивый гол в матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бразилец отличился в первом тайме игры с «Атырау» после розыгрыша штрафного. Его партнер скинул пяткой мяч и Данило ударом боковыми ножницами отправил его в сетку ворот.

Таким образом, «Окжетпес» открыл счет в матче.

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Отметим, что «Атырау» уже с третьей минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Виталий Устинов.

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