«Атырау» дважды забил в меньшинстве и отобрал очки у «Окжетпеса»

Не самым лучшим образом матч начался для хозяев. Уже на третьей минуте Валерий Устинов получил прямую красную карточку и оставил «Атырау» вдесятером.

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Гости сумели воспользоваться численным преимуществом на 25-й минуте. После розыгрыша углового игрок «Окжетпеса» пяткой скинул мяч на партнера, и Алвес Данило Алмейда боковыми ножницами отправил его в сетку ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0XGqD_TDAf4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако «нефтяники» еще до перерыва смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 30-й минуте отличился Исламнур Абдулавов, а спустя пять минут Петр Гжельчак.

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Во втором тайме «Окжетпес» усилиями Милана Стояновича восстановил равновесие (65-я) и тем самым установил окончательный счет — 2:2.