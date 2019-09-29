«Атырау» дважды забил в меньшинстве и отобрал очки у «Окжетпеса»
Футболисты «Атырау» сыграли вничью с кокшетауским «Окжетпесом» в 28-м туре казахстанской
Футболисты «Атырау» сыграли вничью с кокшетауским «Окжетпесом» в 28-м туре казахстанской
Не самым лучшим образом матч начался для хозяев. Уже на третьей минуте Валерий Устинов получил прямую красную карточку и оставил «Атырау» вдесятером.
Гости сумели воспользоваться численным преимуществом на 25-й минуте. После розыгрыша углового игрок «Окжетпеса» пяткой скинул мяч на партнера, и Алвес Данило Алмейда боковыми ножницами отправил его в сетку ворот.
Однако «нефтяники» еще до перерыва смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 30-й минуте отличился Исламнур Абдулавов, а спустя пять минут Петр Гжельчак.
Во втором тайме «Окжетпес» усилиями Милана Стояновича восстановил равновесие (65-я) и тем самым установил окончательный счет — 2:2.