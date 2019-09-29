Погба захотел зарабатывать больше Роналду
Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба выдвинул «Манчестер Юнайтед» требования по новому контракту.
Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба выдвинул «Манчестер Юнайтед» требования по новому контракту.
26-летний хавбек хочет зарабатывать по обновленному соглашению с манкунианцами 600 тысяч евро в неделю, или 34 миллиона евро за сезон. Это больше, чем в «Ювентусе» получает Криштиану Роналду (31 миллион евро).
Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны «Ювентуса» и мадридского «Реала». Но оба клуба также хотят купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, и Поль с представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Tuttosport.
Нынешний контракт Поля Погба с «МЮ» действует до 2021 года с опцией продления еще на сезон. Он получает 16,8 миллиона евро.
В чемпионате Англии-2018/19 26-летний француз забил 13 мячей и отдал девять ассистов. В этом сезоне у Погба две результативные передачи в четырех встречах.