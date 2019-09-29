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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Погба захотел зарабатывать больше Роналду

Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба выдвинул «Манчестер Юнайтед» требования по новому контракту.

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Источник: AP 2019

26-летний хавбек хочет зарабатывать по обновленному соглашению с манкунианцами 600 тысяч евро в неделю, или 34 миллиона евро за сезон. Это больше, чем в «Ювентусе» получает Криштиану Роналду (31 миллион евро).

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Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны «Ювентуса» и мадридского «Реала». Но оба клуба также хотят купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, и Поль с представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Tuttosport.

Нынешний контракт Поля Погба с «МЮ» действует до 2021 года с опцией продления еще на сезон. Он получает 16,8 миллиона евро.

В чемпионате Англии-2018/19 26-летний француз забил 13 мячей и отдал девять ассистов. В этом сезоне у Погба две результативные передачи в четырех встречах.

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