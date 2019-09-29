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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Балотелли не помог «Брешии» набрать очки в матче «Наполи»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «Наполи» на своем поле одержал победу над «Брешией» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голами отметились Дрис Мертенс (на 13-й минуте) и Костас Манолас (45+4). У гостей отличился Марио Балотелли (67).

«Наполи» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Брешиа» (6) идет на 14-й строчке.

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2:1
Первый тайм: 2:0
Брешиа
Футбол, Италия, Тур 629.09.2019, 13:30 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Карло АнчелоттиЭудженио Корини
Голы
Дрис Мертенс(Хосе Кальехон)13′
Марио Балотелли(Сандро Тонали)67′
Константинос Манолас(Никола Максимович)45+4′
Составы команд
25Давид Оспина
1Ессе Йоронен
22Джованни Ди Лоренцо
2Стефано Сабелли
33′
31Фаузи Гулям
14Джон Чансельор
5Маркес Лоурейру Аллан
15Андреа Чистана
8Фабиан Руис
4Сандро Тонали
20Петр Зелиньски
25Димитри Бизоли
7Хосе Кальехон
9Альфредо Доннарумма
14Дрис Мертенс
45Марио Балотелли
19Никола Максимович
76′
26Бруно Мартелла
68′
23Эльсеид Хюсай
78′
3Алеш Матею
44Константинос Манолас
19′65′
7Николас Шпалек
85′
13Себастьяно Луперто
21Алессандро Матри
9Фернандо Льоренте
73′
27Даниэле Дессена
72′
12Эльиф Эльмас
28Соуза Орестес Калдейра Ромулу
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)16
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
12Фолы8
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Манганьелло(Италия)
Обозначения
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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