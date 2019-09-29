Гол Балотелли не помог «Брешии» набрать очки в матче «Наполи»
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «Наполи» на своем поле одержал победу над «Брешией» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «Наполи» на своем поле одержал победу над «Брешией» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голами отметились Дрис Мертенс (на 13-й минуте) и Костас Манолас (45+4). У гостей отличился Марио Балотелли (67).
«Наполи» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Брешиа» (6) идет на 14-й строчке.
|Карло Анчелотти
|Эудженио Корини
|Дрис Мертенс(Хосе Кальехон)
|13′
|Марио Балотелли(Сандро Тонали)
|67′
|Константинос Манолас(Никола Максимович)
|45+4′
|25
|Давид Оспина
|1
|Ессе Йоронен
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|2
|Стефано Сабелли
33′
|31
|Фаузи Гулям
|14
|Джон Чансельор
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|15
|Андреа Чистана
|8
|Фабиан Руис
|4
|Сандро Тонали
|20
|Петр Зелиньски
|25
|Димитри Бизоли
|7
|Хосе Кальехон
|9
|Альфредо Доннарумма
|14
|Дрис Мертенс
|45
|Марио Балотелли
|19
|Никола Максимович
76′
|26
|Бруно Мартелла
68′
|23
|Эльсеид Хюсай
78′
|3
|Алеш Матею
|44
|Константинос Манолас
19′65′
|7
|Николас Шпалек
85′
|13
|Себастьяно Луперто
|21
|Алессандро Матри
|9
|Фернандо Льоренте
73′
|27
|Даниэле Дессена
72′
|12
|Эльиф Эльмас
|28
|Соуза Орестес Калдейра Ромулу
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Манганьелло(Италия)