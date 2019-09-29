«Тараз» позволил «Актобе» дважды отыграться и упустил победу
Футболисты «Актобе» сыграли вничью с «Таразом» в 28-м туре казахстанской
Футболисты «Актобе» сыграли вничью с «Таразом» в 28-м туре казахстанской
Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 2:2.
В первом тайме Алишер Сулей вывел «Тараз» вперед, забив гол на 38-й минуте.
В самом начале второго тайма Рустам Темирхан (47-я) сравнял счет.
На 64-й минуте «Тараз» вновь повел благодаря голу Рибейро Дантаса Эливелто.
Однако последнее слово в матче осталось за хозяевами. На 84-й минуте Алишер Азимов снова сделал счет равным.