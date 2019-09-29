«Витесс» Слуцкого выиграл в меньшинстве в чемпионате Нидерландов
Самая «российская» команда Нидерландов выиграла с приключениями.
Самая «российская» команда Нидерландов выиграла с приключениями.
Победа над «Валвейком» стала для «Витесса» пятой в этом сезоне в эредивизии. Команда Слуцкого набрала хороший ход и показывает положительные результаты в чемпионате. После третьего тура она даже возглавляла турнирную таблицу чемпионата, а сегодняшняя победа доказала, что Леонид Викторович движется со своей командой в верном направлении и способен правильно распорядиться ресурсами команды.
Крупное поражение от «ПСВ» не сломало морально «Витесс»: оптимизм тренера помог игрокам забыть то, что было, и победить неудобного соперника — «Валвейк». В прошлом сезоне «Алкмар» сумел обойти в турнирной таблице
В чём же успех российского тренера? Головин рассказывал, что Леонид Викторович умеет раскрыть талант в футболисте и сделать из него
Сейчас Леонид Викторович завёл страницу в «Инстаграме» и начал активно её развивать. Уже на голландском телевидении вовсю говорят об аккаунте Слуцкого. Ещё бы, «усыпить» братьев Березуцких с помощью собаки надо уметь. А тепловая карта в технической зоне — вверх самоиронии тренера.
Сегодня Слуцкий снова дал повод говорить о футболе Слуцкого. Больше получаса «Витесс» противостоял в меньшинстве «Валвейку» после удаления Лилевелда — и