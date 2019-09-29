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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Витесс» Слуцкого выиграл в меньшинстве в чемпионате Нидерландов

Самая «российская» команда Нидерландов выиграла с приключениями.

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Победа над «Валвейком» стала для «Витесса» пятой в этом сезоне в эредивизии. Команда Слуцкого набрала хороший ход и показывает положительные результаты в чемпионате. После третьего тура она даже возглавляла турнирную таблицу чемпионата, а сегодняшняя победа доказала, что Леонид Викторович движется со своей командой в верном направлении и способен правильно распорядиться ресурсами команды.

Крупное поражение от «ПСВ» не сломало морально «Витесс»: оптимизм тренера помог игрокам забыть то, что было, и победить неудобного соперника — «Валвейк». В прошлом сезоне «Алкмар» сумел обойти в турнирной таблице жёлто-чёрных и принял участие в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Теперь «Витесс» идёт впереди АЗ.

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В чём же успех российского тренера? Головин рассказывал, что Леонид Викторович умеет раскрыть талант в футболисте и сделать из него топ-игрока. Что и происходит сейчас с Александром. Ещё один талант, который раскрылся при Слуцком, — это Вячеслав Караваев. Он уже успел показать себя в Голландии и заключить контракт с «Зенитом». Зоран Тошич вообще считает, что Слуцкий круче Фергюсона.

Сейчас Леонид Викторович завёл страницу в «Инстаграме» и начал активно её развивать. Уже на голландском телевидении вовсю говорят об аккаунте Слуцкого. Ещё бы, «усыпить» братьев Березуцких с помощью собаки надо уметь. А тепловая карта в технической зоне — вверх самоиронии тренера.

Сегодня Слуцкий снова дал повод говорить о футболе Слуцкого. Больше получаса «Витесс» противостоял в меньшинстве «Валвейку» после удаления Лилевелда — и всё-таки вырвал три очка! Победу гостям принёс удар Уссамы Таннаны с 11 метров. «Витесс» уже второй-третий.

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