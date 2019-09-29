«Астана» разгромила «Кайсар» перед первым домашним матчем в группе Лиги Европы

Матч прошел на «Астана Арене» и завершился победой хозяев — 3:0.

Начало разгрому на 14-й минуте положил Абзал Бейсебеков. А спустя десять минут Сергей Хижниченко удвоил преимущество команды.

Во втором тайме Хижниченко (58-я) оформил дубль. В оставшееся время счет на табло не изменился.

После этой игры в активе «Астаны» стало 56 очков. У лидирующих «Кайрата» и «Тобола» по 59 баллов.