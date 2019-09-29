«Астана» разгромила «Кайсар» перед первым домашним матчем в группе Лиги Европы
Футболисты «Астаны» одержали победу над кызылординским «Кайсаром» в 28-м туре казахстанской
Футболисты «Астаны» одержали победу над кызылординским «Кайсаром» в 28-м туре казахстанской
Матч прошел на «Астана Арене» и завершился победой хозяев — 3:0.
Начало разгрому на 14-й минуте положил Абзал Бейсебеков. А спустя десять минут Сергей Хижниченко удвоил преимущество команды.
Во втором тайме Хижниченко (58-я) оформил дубль. В оставшееся время счет на табло не изменился.
После этой игры в активе «Астаны» стало 56 очков. У лидирующих «Кайрата» и «Тобола» по 59 баллов.
3 октября «Астана» примет сербский «Партизан» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы.