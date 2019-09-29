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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» забил четыре мяча «Ордабасы» и вышел в лидеры КПЛ

Алматинский «Кайрат» одержал победу над шымкентским «Ордабасы» в 28-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Кайрат» сделал заявку на победу в первом тайме, дважды поразив ворота соперника. Сначала на 41-й минуте отличился Адеринсола Эсеола, а на второй компенсированной минуте Мартон Эппель.

На 68-й минуте Эппель сделал дубль и довел счет до крупного.

Гол престижа в составе «Ордабасы» на свой счет записал Тимур Досмагамбетов. забивший прямым ударом со штрафного.

Однако последнее слово осталось за «Кайратом». Точку в матче на 90-й минуте поставил вышедший на замену Вячеслав Швырев.

Благодаря этой победе, ставшей четвертой кряду, «Кайрат» набрал 59 очков и вышел на первое место, обойдя «Тобол» (59) по дополнительным показателям. «Ордабасы» (52) остался четвертым.

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