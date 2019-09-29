«Кайрат» забил четыре мяча «Ордабасы» и вышел в лидеры КПЛ
Алматинский «Кайрат» одержал победу над шымкентским «Ордабасы» в 28-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Алматинский «Кайрат» одержал победу над шымкентским «Ордабасы» в 28-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
«Кайрат» сделал заявку на победу в первом тайме, дважды поразив ворота соперника. Сначала на 41-й минуте отличился Адеринсола Эсеола, а на второй компенсированной минуте Мартон Эппель.
На 68-й минуте Эппель сделал дубль и довел счет до крупного.
Гол престижа в составе «Ордабасы» на свой счет записал Тимур Досмагамбетов. забивший прямым ударом со штрафного.
Однако последнее слово осталось за «Кайратом». Точку в матче на 90-й минуте поставил вышедший на замену Вячеслав Швырев.
Благодаря этой победе, ставшей четвертой кряду, «Кайрат» набрал 59 очков и вышел на первое место, обойдя «Тобол» (59) по дополнительным показателям. «Ордабасы» (52) остался четвертым.