«Кайрат» забил четыре мяча «Ордабасы» и вышел в лидеры КПЛ

Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Кайрат» сделал заявку на победу в первом тайме, дважды поразив ворота соперника. Сначала на 41-й минуте отличился Адеринсола Эсеола, а на второй компенсированной минуте Мартон Эппель.

На 68-й минуте Эппель сделал дубль и довел счет до крупного.

Гол престижа в составе «Ордабасы» на свой счет записал Тимур Досмагамбетов. забивший прямым ударом со штрафного.

Однако последнее слово осталось за «Кайратом». Точку в матче на 90-й минуте поставил вышедший на замену Вячеслав Швырев.