«Лацио» и «Рома» добились побед в 6-м туре Серии А

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Сергей Милинкович-Савич, которому ассистировал Чиро Иммобиле. В концовке тайма преимущество римского клуба увеличил Штефан Раду с передачи Луиса Альберто. На 59-й минуте счёт до крупного довёл Фелипе Кайседо с паса Милинкович-Савича. Окончательный счёт установил Иммобиле с передачи Луиса Фелипе Рамоса.