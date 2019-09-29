«Лацио» и «Рома» добились побед в 6-м туре Серии А
В матче 6-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Дженоа» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто.
В матче 6-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Дженоа» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто.
Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Сергей
«Лацио», набрав 10 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.
Также завершились ещё два матча 6-го тура. «Рома» на выезде обыграла «Лечче» со счётом 1:0 благодаря голу Эдина Джеко. «Удинезе» дома победил «Болонью» (1:0).
|Симоне Индзаги
|Аурелио Андреаццоли
|Сергей Милинкович-Савич
|7′
|Штефан Раду
|40′
|Фелипе Кайседо
|59′
|Чиро Иммобиле
|78′
|1
|Томас Стракоша
|97
|Йонуц Раду
|3
|Луис Фелипе
|4
|Доменико Кришито
|26
|Штефан Раду
|13
|Джавад Эль-Ямик
29′
|33
|Франческо Ачерби
|17
|Кристиан Ромеро
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|18
|Паоло Гильоне
|10
|Ромеро Луис Альберто
|21
|Иван Радованович
|19
|Сенад Лулич
|9
|Антонио Санабрия
73′
|77
|Адам Марушич
|11
|Кристиан Куаме
|21
|Сергей Милинкович-Савич
74′
|3
|Антонио Баррека
46′
|16
|Марко Пароло
|33
|Марко Паяч
|11
|Карлос Хоакин Корреа
52′
|8
|Лукас Лерагер
46′
|20
|Фелипе Кайседо
90+1′
|19
|Горан Пандев
|17
|Чиро Иммобиле
86′
|29
|Франческо Кассата
69′
|34
|Бобби Адеканье
|20
|Лассе Шене
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|10
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Лука Пайретто(Италия)