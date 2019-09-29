Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Сент-Этьен
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор
СКА-Хабаровск
53
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Мальорка
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Оренбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Фрайбург
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Армавир
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Торпедо М
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Дженоа
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Рома
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Спартак-2
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Брешиа
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Чайка
31
Футбол. Зарубежный
13:00
Эспаньол
Вальядолид
02
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
ЦСКА
03
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Чертаново
01
Все события
Фоторепортажи
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» и «Рома» добились побед в 6-м туре Серии А

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Дженоа» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто.

Наверх
Источник: AP 2019

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Сергей Милинкович-Савич, которому ассистировал Чиро Иммобиле. В концовке тайма преимущество римского клуба увеличил Штефан Раду с передачи Луиса Альберто. На 59-й минуте счёт до крупного довёл Фелипе Кайседо с паса Милинкович-Савича. Окончательный счёт установил Иммобиле с передачи Луиса Фелипе Рамоса.

«Лацио», набрав 10 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

Также завершились ещё два матча 6-го тура. «Рома» на выезде обыграла «Лечче» со счётом 1:0 благодаря голу Эдина Джеко. «Удинезе» дома победил «Болонью» (1:0).

Читайте также
Лацио
4:0
Первый тайм: 2:0
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 629.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиАурелио Андреаццоли
Голы
Сергей Милинкович-Савич7′
Штефан Раду40′
Фелипе Кайседо59′
Чиро Иммобиле78′
Составы команд
1Томас Стракоша
97Йонуц Раду
3Луис Фелипе
4Доменико Кришито
26Штефан Раду
13Джавад Эль-Ямик
29′
33Франческо Ачерби
17Кристиан Ромеро
6Пеззини Лейва Лукас
18Паоло Гильоне
10Ромеро Луис Альберто
21Иван Радованович
19Сенад Лулич
9Антонио Санабрия
73′
77Адам Марушич
11Кристиан Куаме
21Сергей Милинкович-Савич
74′
3Антонио Баррека
46′
16Марко Пароло
33Марко Паяч
11Карлос Хоакин Корреа
52′
8Лукас Лерагер
46′
20Фелипе Кайседо
90+1′
19Горан Пандев
17Чиро Иммобиле
86′
29Франческо Кассата
69′
34Бобби Адеканье
20Лассе Шене
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
10Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
8Фолы11
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЛука Пайретто(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лечче
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дженоа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Болонья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Удинезе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красавица оказалась женой новичка "Зенита"!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
ЦСКА на чистом первом месте. Ранее он лидировал в золотом сезоне
Команда «Мерседес» чудом завоевала дубль в Сочи
«Витесс» Слуцкого выиграл в меньшинстве в чемпионате Нидерландов
Семин рассказал о победе над «Зенитом» и подготовке к «Атлетико»
Новый фильм Зеппельта. Как бегуньи становились калеками
«Краснодар» — «Арсенал»: видеотрансляция начнется в 19:00
Даниил Квят прокомментировал свое выступление на Гран-при России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь