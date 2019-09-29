«Даже в РПЛ нет такого». Шпилевский ответил критикам после победы над «Ордабасы» и прояснил ситуацию с Ахметовым
После центрального матча 28-го тура КПЛ «Кайрат» — «Ордабасы» на
После центрального матча 28-го тура КПЛ «Кайрат» — «Ордабасы» на
— Довольны, что взяли реванш у соперника, который дважды нас обидел ранее. Первый тайм — один из лучших в нашем сезоне. Мы были функционально готовы, всем критикам большой привет, я уже подготовил большое письмо по этому поводу, но это позже.
Даже в РПЛ нет такого прессинга, как у нашей команды, надо поблагодарить коллектив и снять шляпу, что они приняли нашу идею.
— Правда ли, что Елдос Ахметов может покинуть команду после сезона?
— Мы рассчитываем на Елдоса. Да, был период, матч с «Хапоэлем», но за это его винить нельзя. Ахметов сейчас травмирован, поэтому его нет в заявке. Сейдахмет? Он также получил повреждение, через четыре дня должен быть в строю.
Отметим, что благодаря этой победе, ставшей четвертой кряду, «Кайрат» набрал 59 очков и вышел на первое место, обойдя «Тобол» (59) по дополнительным показателям. «Ордабасы» (52) остался четвертым.