«Даже в РПЛ нет такого». Шпилевский ответил критикам после победы над «Ордабасы» и прояснил ситуацию с Ахметовым

— Довольны, что взяли реванш у соперника, который дважды нас обидел ранее. Первый тайм — один из лучших в нашем сезоне. Мы были функционально готовы, всем критикам большой привет, я уже подготовил большое письмо по этому поводу, но это позже.

Даже в РПЛ нет такого прессинга, как у нашей команды, надо поблагодарить коллектив и снять шляпу, что они приняли нашу идею.

— Правда ли, что Елдос Ахметов может покинуть команду после сезона?

— Мы рассчитываем на Елдоса. Да, был период, матч с «Хапоэлем», но за это его винить нельзя. Ахметов сейчас травмирован, поэтому его нет в заявке. Сейдахмет? Он также получил повреждение, через четыре дня должен быть в строю.