Григорчук оценил дубль Хижниченко и рассказал о травмах в «Астане» перед домашним матчем в группе ЛЕ

— Команда сыграла хорошо, готовимся к следующему матчу.

— Сергей Хижниченко провел почти весь сезон на скамейке, но сегодня показал очень хорошую игру. Не кажется ли вам, что он в данный момент сильнее Рангело Янги?

— Я не хочу сравнивать своих футболистов. Могу сказать лишь одно, что Хижниченко хорошо сыграл в двух последних матчах, я очень этим доволен, и надеюсь, что он продолжит в том же духе.

— Сегодня ряд футболистов основного состава не вышли на поле, смогут ли они сыграть против «Партизана» или у них травмы?

— Травмированные есть. Думаю, что Логвиненко не будет готов к игре с «Партизаном», остальные готовы сыграть. В день матча будем думать о том, кого выпускать на поле.