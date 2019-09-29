Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Герта
04
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
Сент-Этьен
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор
СКА-Хабаровск
53
Футбол. Зарубежный
17:00
Алавес
Мальорка
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Оренбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Фрайбург
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Армавир
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Торпедо М
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Дженоа
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Рома
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Спартак-2
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Брешиа
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Чайка
31
Футбол. Зарубежный
13:00
Эспаньол
Вальядолид
02
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
ЦСКА
03
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Чертаново
01
Все события
Фоторепортажи
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«В обороне играли плохо». Цхададзе — о разгроме от «Кайрата» и переговорах с другим клубом

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Кайрат» обыграл на своем поле «Ордабасы». После игры о причинах поражения рассказал главный тренер шымкентского клуба Кахабер Цхададзе, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

— Заслуженная победа «Кайрата». В обороне играли плохо, команде, которая меньше всех пропускала, забили четыре мяча — это катастрофа. Но с другой стороны, в первом тайме у нас был момент, Жангылышбай вышел один на один, такие эпизоды надо реализовывать. Кроме того, во втором тайме сделали замену, выпустили еще одного атакующего игрока (Жоао Пауло), создали момент и снова не забили, это переломный момент. Щеткин? Он получил повреждение вчера.

— Насколько достоверна информация, что вы можете возглавить команду из Азербайджана?

— Я не веду ни с кем переговоров.

Благодаря этой победе, ставшей четвертой кряду, «Кайрат» набрал 59 очков и вышел на первое место, обойдя «Тобол» (59) по дополнительным показателям. «Ордабасы» (52) остался четвертым.

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Экс-форвард "Астаны" забил победный гол и нанес "Спартаку" четвертое поражение подряд
Олег Кононов ушел из «Спартака»
«Краснодар» вдесятером обыграл «Арсенал» в чемпионате России
В Волгограде прошел самый безумный матч сезона: обзор тура ФНЛ
Семин рассказал о победе над «Зенитом» и подготовке к «Атлетико»
«Витесс» Слуцкого выиграл в меньшинстве в чемпионате Нидерландов
Мостовой: Зачем Карпину «Спартак»? У него в «Ростове» все хорошо
Даниил Квят прокомментировал свое выступление на Гран-при России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь