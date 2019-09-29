«В обороне играли плохо». Цхададзе — о разгроме от «Кайрата» и переговорах с другим клубом

— Заслуженная победа «Кайрата». В обороне играли плохо, команде, которая меньше всех пропускала, забили четыре мяча — это катастрофа. Но с другой стороны, в первом тайме у нас был момент, Жангылышбай вышел один на один, такие эпизоды надо реализовывать. Кроме того, во втором тайме сделали замену, выпустили еще одного атакующего игрока (Жоао Пауло), создали момент и снова не забили, это переломный момент. Щеткин? Он получил повреждение вчера.
— Насколько достоверна информация, что вы можете возглавить команду из Азербайджана?
— Я не веду ни с кем переговоров.
Благодаря этой победе, ставшей четвертой кряду, «Кайрат» набрал 59 очков и вышел на первое место, обойдя «Тобол» (59) по дополнительным показателям. «Ордабасы» (52) остался четвертым.