«Лестер» забил пять мячей «Ньюкаслу» и вышел на третье место в АПЛ
«Лестер» на своем поле разгромил «Ньюкасл» в матче седьмого тура Английской
«Лестер» на своем поле разгромил «Ньюкасл» в матче седьмого тура Английской
Матч прошел в воскресенье, 29 сентября, и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. Вперед «лис» на 16-й минуте вывел Рикарду. На 54-й минуте Джейми Варди удвоил преимущество «Лестера». Через три минуты защитник «сорок» Пол Дамметт отправил мяч в свои ворота, а спустя семь минут Варди оформил дубль. В концовке матча Онинье Ндиди установил окончательный счет.
На 43-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил хавбек «Ньюкасла» Айзак Хэйден.
После семи туров в активе «Лестера» 16 очков, команда располагается на третьем месте в чемпионате. «Ньюкасл» с пятью очками занимает 19-ю позицию.
В следующем туре «Лестер» 5 октября на выезде сыграет с «Ливерпулем». Ньюкасл на день позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
|Брендан Роджерс
|Стив Брюс
|Рикарду Перейра
|16′
|Джейми Варди(Харви Барнс)
|54′
|Пол Дамметт
|57′
|Джейми Варди(Марк Олбрайтон)
|64′
|Уилфред Ндиди(Джонатан Эванс)
|90′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Мартин Дубравка
|3
|Бен Чилвелл
|3
|Пол Дамметт
|4
|Чаглар Сеюнджю
|5
|Фабиан Шер
88′
|6
|Джонатан Эванс
|6
|Джамал Ласкеллес
|21
|Рикарду Перейра
|17
|Эмиль Крафт
|8
|Юри Тилеманс
|14
|Исаак Хэйден
43′
|25
|Уилфред Ндиди
|36
|Шон Лонгстафф
|9
|Джейми Варди
24′
|30
|Кристиан Атсу
|15
|Харви Барнс
58′
|24
|Мигель Альмирон
74′
|11
|Марк Олбрайтон
|22
|ДеАндре Йедлин
|26
|Деннис Прат
79′
|9
|Жоэлинтон
63′
|20
|Хамза Чудхури
|7
|Энди Кэрролл
|17
|Айосе Перес
84′
|13
|Йосинори Муто
45′
|7
|Демарэй Грэй
|4
|Ки Сон Ен
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)