«Лестер» забил пять мячей «Ньюкаслу» и вышел на третье место в АПЛ

Матч прошел в воскресенье, 29 сентября, и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. Вперед «лис» на 16-й минуте вывел Рикарду. На 54-й минуте Джейми Варди удвоил преимущество «Лестера». Через три минуты защитник «сорок» Пол Дамметт отправил мяч в свои ворота, а спустя семь минут Варди оформил дубль. В концовке матча Онинье Ндиди установил окончательный счет.