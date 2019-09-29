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21:15 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» забил пять мячей «Ньюкаслу» и вышел на третье место в АПЛ

«Лестер» на своем поле разгромил «Ньюкасл» в матче седьмого тура Английской премьер-лги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Матч прошел в воскресенье, 29 сентября, и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. Вперед «лис» на 16-й минуте вывел Рикарду. На 54-й минуте Джейми Варди удвоил преимущество «Лестера». Через три минуты защитник «сорок» Пол Дамметт отправил мяч в свои ворота, а спустя семь минут Варди оформил дубль. В концовке матча Онинье Ндиди установил окончательный счет.

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На 43-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил хавбек «Ньюкасла» Айзак Хэйден.

После семи туров в активе «Лестера» 16 очков, команда располагается на третьем месте в чемпионате. «Ньюкасл» с пятью очками занимает 19-ю позицию.

В следующем туре «Лестер» 5 октября на выезде сыграет с «Ливерпулем». Ньюкасл на день позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

Лестер
5:0
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 729.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Брендан РоджерсСтив Брюс
Голы
Рикарду Перейра16′
Джейми Варди(Харви Барнс)54′
Пол Дамметт57′
Джейми Варди(Марк Олбрайтон)64′
Уилфред Ндиди(Джонатан Эванс)90′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Мартин Дубравка
3Бен Чилвелл
3Пол Дамметт
4Чаглар Сеюнджю
5Фабиан Шер
88′
6Джонатан Эванс
6Джамал Ласкеллес
21Рикарду Перейра
17Эмиль Крафт
8Юри Тилеманс
14Исаак Хэйден
43′
25Уилфред Ндиди
36Шон Лонгстафф
9Джейми Варди
24′
30Кристиан Атсу
15Харви Барнс
58′
24Мигель Альмирон
74′
11Марк Олбрайтон
22ДеАндре Йедлин
26Деннис Прат
79′
9Жоэлинтон
63′
20Хамза Чудхури
7Энди Кэрролл
17Айосе Перес
84′
13Йосинори Муто
45′
7Демарэй Грэй
4Ки Сон Ен
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
13Удары (всего)3
5Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
9Угловые0
12Фолы9
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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