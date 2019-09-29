Казахстанский тренер завоевал пятый трофей с зарубежным клубом

В финале турнира «Судува» разгромила команду «Банга» со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил бывший форвард карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич. Также в этом матче за «Судуву» отыграл экс-игрок «Иртыша» Семир Керла.

Для Чебурина, который работает в «Судуве» с 2016 года, этот трофей стал пятым. Ранее с командой он выиграл два чемпионата Литвы и два Суперкубка страны.