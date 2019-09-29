Казахстанский тренер завоевал пятый трофей с зарубежным клубом
Футбольный клуб «Судува», который возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, завоевал Кубок Литвы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Судува», который возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, завоевал Кубок Литвы, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале турнира «Судува» разгромила команду «Банга» со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил бывший форвард карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич. Также в этом матче за «Судуву» отыграл
Для Чебурина, который работает в «Судуве» с 2016 года, этот трофей стал пятым. Ранее с командой он выиграл два чемпионата Литвы и два Суперкубка страны.