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21:33 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский тренер завоевал пятый трофей с зарубежным клубом

Футбольный клуб «Судува», который возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, завоевал Кубок Литвы, передает корреспондент Vesti.kz.

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В финале турнира «Судува» разгромила команду «Банга» со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил бывший форвард карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич. Также в этом матче за «Судуву» отыграл экс-игрок «Иртыша» Семир Керла.

Для Чебурина, который работает в «Судуве» с 2016 года, этот трофей стал пятым. Ранее с командой он выиграл два чемпионата Литвы и два Суперкубка страны.

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