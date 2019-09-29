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29 сентября, источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» и солигорского «Шахтера» сыграли вничью 1:1 в последнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Поначалу игра на столичном стадионе «Динамо» проходила с преимуществом гостей и на 26-й минуте Дарко Бодул открыл счет. После перерыва уже хозяева имели преимущество и на 79-й минуте они заработали пенальти, который уверенно реализовал Данило — 1:1.

Результаты остальных встреч 23-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель» — 2:0, «Минск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:6, «Дняпро» (Могилев) — «Слуцк» — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Городея» — 0:1, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 2:0.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Брест) — 58 очков (23 матча), «Шахтер» — 54 (23), БАТЭ — 53 (22), «Динамо» (Минск) — 44 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (23).

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