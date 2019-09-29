Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси

Поначалу игра на столичном стадионе «Динамо» проходила с преимуществом гостей и на 26-й минуте Дарко Бодул открыл счет. После перерыва уже хозяева имели преимущество и на 79-й минуте они заработали пенальти, который уверенно реализовал Данило — 1:1.