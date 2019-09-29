«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле

Согласно информации источника, преемником нынешнего наставника команды руководство «горожан» видит Джованни ван Бронкхорста. Нидерландского специалиста уже начали знакомить с работой клуба из Манчестера. После ухода из «Фейеноорда» ван Бронкхорст уже около месяца проживает на территории клубной академии чемпиона Англии. Если нидерландец докажет свою состоятельность руководству «Манчестер Сити», он станет следующим наставником первой команды.