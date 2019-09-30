«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Эрик Пульгар, который реализовал 11-метровый. На 55-й минуте «Милан» остался вдесятером из-за удаления Матео Муссаккио. В середине второго тайма преимущество флорентийского клуба увеличил Гаэтано Кастровилли. Вскоре счёт до крупного довёл Франк Рибери с передачи Федерико Кьезы. На 80-й минуте гол престижа забил Рафаэл Леау с паса Тео Бернара Франсуа.