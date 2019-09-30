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00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Фиорентине» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.

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Источник: AFP 2019

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Эрик Пульгар, который реализовал 11-метровый. На 55-й минуте «Милан» остался вдесятером из-за удаления Матео Муссаккио. В середине второго тайма преимущество флорентийского клуба увеличил Гаэтано Кастровилли. Вскоре счёт до крупного довёл Франк Рибери с передачи Федерико Кьезы. На 80-й минуте гол престижа забил Рафаэл Леау с паса Тео Бернара Франсуа.

Таким образом, «Милан» потерпел третье поражение подряд в Серии А.

«Фиорентина», набрав 8 очков, поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Милан» (6) — на 16-м месте.

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Милан
1:3
Первый тайм: 0:1
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 629.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Марко ДжампаолоВинченцо Монтелла
Голы
Рафаэл Леан(Тео Эрнандез)80′
Эрик Пульгар14′
Гаэтано Кастровилли66′
Франк Рибери(Федерико Кьеза)78′
Нереализованные пенальти
Федерико Кьеза70′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
69Бартломей Дронговски
2Давиде Калабрия
86′
4Никола Миленкович
35′
13Алессио Романьоли
20Херман Пеццела
49′
19Тео Эрнандез
21Поль Лирола
86′
22Матео Пабло Музаккьо
55′
22Мартин Касерес
4Исмаэль Беннасер
12′
29Далберт
10Хакан Чалханоглу
5Милан Бадель
17Рафаэл Леан
7Франк Рибери
79Франк Кессье
45′
78Эрик Пульгар
33Раде Крунич
8Гаэтано Кастровилли
79′
8Хесус Хоакин Сусо
79′
24Марко Бенасси
87′
7Самуэль Кастильехо
25Федерико Кьеза
84′
9Кшиштоф Пентек
58′
10Кевин-Принс Боатенг
43Леу Дуарте
Статистика
2Желтые карточки4
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)16
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
10Фолы14
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПьеро Джакомелли(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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