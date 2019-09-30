«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд
В матче 6-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Фиорентине» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.
В матче 6-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Фиорентине» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Эрик Пульгар, который реализовал 11-метровый. На 55-й минуте «Милан» остался вдесятером
«Фиорентина», набрав 8 очков, поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Милан» (6) — на 16-м месте.
|Марко Джампаоло
|Винченцо Монтелла
|Рафаэл Леан(Тео Эрнандез)
|80′
|Эрик Пульгар
|14′
|Гаэтано Кастровилли
|66′
|Франк Рибери(Федерико Кьеза)
|78′
|Федерико Кьеза
|70′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|69
|Бартломей Дронговски
|2
|Давиде Калабрия
86′
|4
|Никола Миленкович
35′
|13
|Алессио Романьоли
|20
|Херман Пеццела
49′
|19
|Тео Эрнандез
|21
|Поль Лирола
86′
|22
|Матео Пабло Музаккьо
55′
|22
|Мартин Касерес
|4
|Исмаэль Беннасер
12′
|29
|Далберт
|10
|Хакан Чалханоглу
|5
|Милан Бадель
|17
|Рафаэл Леан
|7
|Франк Рибери
|79
|Франк Кессье
45′
|78
|Эрик Пульгар
|33
|Раде Крунич
|8
|Гаэтано Кастровилли
79′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
79′
|24
|Марко Бенасси
87′
|7
|Самуэль Кастильехо
|25
|Федерико Кьеза
84′
|9
|Кшиштоф Пентек
58′
|10
|Кевин-Принс Боатенг
|43
|Леу Дуарте
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли(Италия)