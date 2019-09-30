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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» заинтересован в услугах Шевченко

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло близок к увольнению, сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: AP 2019

Согласно информации источника, наставник россонери может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время. Также не исключено, что руководство клуба даст 52-летнему специалисту доработать с командой следующую неделю. При таком раскладе Джампаоло проведёт во главе «Милана» ещё один матч — с «Дженоа» на следующих выходных. В случае очередной неудачи тренер будет отправлен в отставку, а руководство будет иметь время, связанное с играми сборных, для поиска ему замены.

В настоящее время в «Милане» склоняются к приглашению наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который ранее выражал желание в будущем возглавить россонери.

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