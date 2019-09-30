Соперник «Астаны» по Лиге Европы обыграл команду казахстанца Меркеля

Источник: AP 2019

В составе хозяев отличились полузащитник Тен Копмейнерс (55-я минута) и форвард Кэлвин Стенгс (88-я).

В составе «Хераклеса» выступает полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель. В текущем сезоне на его счету две голевые передачи в восьми играх.

АЗ с 19 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Хераклес» (11) идет десятым.