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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге Европы обыграл команду казахстанца Меркеля

Футболисты «АЗ Алкмар» одержали победу над «Хераклесом» в матче восьмого тура чемпионата Голландии.

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Источник: AP 2019

В составе хозяев отличились полузащитник Тен Копмейнерс (55-я минута) и форвард Кэлвин Стенгс (88-я).

В составе «Хераклеса» выступает полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель. В текущем сезоне на его счету две голевые передачи в восьми играх.

АЗ с 19 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Хераклес» (11) идет десятым.

Добавим, что АЗ является соперником «Астаны» по групповому раунду Лиги Европы. Команды сыграют друг с другом 24 октября на поле голландского клуба.

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