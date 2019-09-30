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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» показал худший старт в чемпионате Италии с сезона-1938/39

«Милан» проиграл четыре из первых шести матчей Серии А.

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Источник: Reuters

Такого провального старта с итальянским клубом не случалось с сезона-1938/39. Старт сезона-1938/39 выдался просто шокирующим: пять поражений и две ничьи. Первая победа пришла лишь в восьмом туре, 3:0 в матче с «Лацио» на «Сан-Сиро», сообщает Goal.

В матче 6-го тура «Милан» проиграл «Фиорентине» (1:3) и сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице с 6 очками. «Фиорентина» располагается на 9-м месте с 8 очками. Ранее «Милан» проиграл «Удинезе», «Вероне» и «Торино».

По слухам руководство «Милана» рассматривает возможность увольнения Марко Джампаоло и приглашения на пост главного тренера Андрея Шевченко.

Следующий матч с участием «Милана» пройдёт 5 октября с «Дженоа». Начало матча в 21:45 мск.

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