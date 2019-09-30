Рамос может пропустить матч «Реал» — «Барселона»

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Об этом сообщает Diario Sport.

Футбол Испания 2019/2020 Тур 10, 26.10.2019, 14:00 Барселона - Реал -

Во время дерби с «Атлетико», завершившегося ничьей со счетом 0:0, футболист нецензурно выразился в адрес матери арбитра игры.

Ожидается, что за такое неспортивное поведение игрок «сливочных» может быть отстранен на четыре матча. В этом случае он пропустит встречи «королевского клуба» с каталонской «Барселоной», «Гранадой», «Мальоркой» и «Леганесом».

26 октября «Реал» на выезде встретится с сине-гранатовыми в рамках восьмого тура Ла Лиги. Матч пройдет 26 октября в 14:00 по московскому времени.