Рамос может пропустить матч «Реал» — «Барселона»

Об этом сообщает Diario Sport.
Во время дерби с «Атлетико», завершившегося ничьей со счетом 0:0, футболист нецензурно выразился в адрес матери арбитра игры.
Ожидается, что за такое неспортивное поведение игрок «сливочных» может быть отстранен на четыре матча. В этом случае он пропустит встречи «королевского клуба» с каталонской «Барселоной», «Гранадой», «Мальоркой» и «Леганесом».
26 октября «Реал» на выезде встретится с
В данный момент лидером турнирной таблицы Примеры является «Реал», в активе которого 15 очков. «Барса» с 13 очками занимает четвертую строчку списка.