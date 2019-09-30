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13:00 (мск), источник: Газета.Ру

Рамос может пропустить матч «Реал» — «Барселона»

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании рассмотрит поведение защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса в матче седьмого тура национального турнира.

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Об этом сообщает Diario Sport.

Футбол

Испания 2019/2020
Тур 10, 26.10.2019, 14:00

Барселона-Реал-

Во время дерби с «Атлетико», завершившегося ничьей со счетом 0:0, футболист нецензурно выразился в адрес матери арбитра игры.

Ожидается, что за такое неспортивное поведение игрок «сливочных» может быть отстранен на четыре матча. В этом случае он пропустит встречи «королевского клуба» с каталонской «Барселоной», «Гранадой», «Мальоркой» и «Леганесом».

26 октября «Реал» на выезде встретится с сине-гранатовыми в рамках восьмого тура Ла Лиги. Матч пройдет 26 октября в 14:00 по московскому времени.

В данный момент лидером турнирной таблицы Примеры является «Реал», в активе которого 15 очков. «Барса» с 13 очками занимает четвертую строчку списка.

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