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12:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Бразилии сыгран сверхрезультативный матч. Забито 56 голов

Женская команда «Фламенго» обыграла «Греминьо» со счетом 56:0 в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.

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Это второй по результативности матч в истории футбола.

Нападающая Флавия забила 14 голов.

Официально самый результативный матч прошел в Мадагаскаре в 2002 году. Тогда одна из команд победила со счетом 149:0. Однако тогда команда специально забивала себе голы в качестве протеста против решений судьи.

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