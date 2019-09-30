В Бразилии сыгран сверхрезультативный матч. Забито 56 голов
Женская команда «Фламенго» обыграла «Греминьо» со счетом 56:0 в чемпионате штата
Женская команда «Фламенго» обыграла «Греминьо» со счетом 56:0 в чемпионате штата
Это второй по результативности матч в истории футбола.
Нападающая Флавия забила 14 голов.
Официально самый результативный матч прошел в Мадагаскаре в 2002 году. Тогда одна из команд победила со счетом 149:0. Однако тогда команда специально забивала себе голы в качестве протеста против решений судьи.