Чемпионская тропа «Кайрата»? Обзор 28-го тура КПЛ

Из лидеров у «Кайрата» был самый сильный и неудобный соперник, так как в текущем чемпионате алматинцы не только не выигрывали у «Ордабасы», но и не забивали ему. Но с третьей попытки они сломили сопротивление шымкентской команды (4:1). По сути, кайратовцы все решили в первом тайме, забив два мяча. В дальнейшем им оставалось не навредить самим себе, с чем успешно справились. Победа вывела «Кайрат» со второго места на первое и сделала его главным претендентом на «золото». Но многое для подопечных Алексея Шпилевского может решиться через тур, когда они в гостях встретятся с «Астаной». Если повезет выиграть в столице Казахстана, то их уже вряд ли кто-то остановит на пути к третьему чемпионству в истории. А вот «Ордабасы» осел на четвертой строчке, и теперь ему непросто будет побороться даже за попадание в призовую тройку.

С другой стороны, «Кайрат» не возглавил бы таблицу, если бы «Тобол» дома разобрался с «Жетысу» (0:0). Однако талдыкорганцы хорошо подготовились к матчу и добились приемлемого результата, что помогло им закрепиться на пятой позиции. Несмотря на потерю очков и падение на второе место, костанайцы сохранили шансы на завоевание золотых медалей. Но для этого им нужно в последующих турах побеждать основных своих конкурентов — «Кайрат» и «Астану», а перед этим удачно сыграть с «Ордабасы». То есть все в руках «Тобола», хотя с учетом короткой скамейки команде Нурбола Жумаскалиева будет нелегко выдержать дистанцию.

«Астана» уверенно на своем поле переиграла «Кайсар» (3:0). Этим самым застолбила за собой, как минимум, третье место. Для северян наступает непростой период, их ожидают еврокубковые матчи и серьезная заруба на внутренней арене с другими лидерами премьер-лиги. Прежде они неоднократно выходили из подобных ситуаций, поэтому и в этот раз могут из нее выпутаться. Для этого у них есть поставленная игра и амбиции. «Кайсар» как был, так и остается крепким середняком, не более. Правда, была надежда, что в этом году кызылординцы прыгнут выше головы и постараются зацепить медали — видно, не судьба.

«Иртыш» одержал волевую победу в огненном матче с «Шахтером» (4:2). Павлодарцы перед родными трибунами «горели» в два мяча до перерыва, а после проявили характер, ответив четырьмя голами. Как итог, сохранили за собой девятое место, развив отрыв от ближайшего преследователя на семь очков. С такими темпами они должны обезопасить себя от участия в переходных играх. Впрочем, карагандинцам также не светит вылет из КПЛ, удручает лишь их нестабильная игра, посмотрим, как сыграют в следующих турах.

«Актобе» и «Тараз» также выдали интересный поединок (2:2). Южане дважды вели в счете, но «красно-белые» все же избежали домашнего поражения. По тому, как развивалась встреча, итоговый результат больше устроил актюбинцев. Таразцы же сильно отстали от девятой строчки, поэтому в оставшихся матчах будут биться за свою текущую десятую позицию, чтобы в дальнейшем отстоять прописку в премьер-лиге в играх с третьей командой из первой лиги.

Обойти таразцев в таблице мог идущий на 11-й строчке «Атырау», но «нефтяники» на своем поле разошлись миром с «Окжетпесом» (2:2). Причем с четвертой минуты играли в меньшинстве из-за удаления Виталия Устинова. Исходя из этого результат матча получился для них неплохим. Да и от десятого места отстали всего на один пункт, так что еще есть у них шансы избежать прямого вылета в первую лигу. В свою очередь синегорцы остались на седьмой позиции.