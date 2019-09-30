У экс-форварда «Астаны» появился конкурент из Бразилии

Катарский клуб подписал 31-летнего форварда Кайке Родригеса, игравшего ранее за бразильский «Гойяс». Сумма сделки составила 130 тысяч евро при текущей трансферной стоимости игрока в один миллион.

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Прежде Родригес играл за бразильские клубы «Вила Нова», «Парана», «Атлетико Гойяньенсе», АБС, «Фламенго», «Сантос», «Баия», «Флуминенсе», шведский «Хэкен», норвежский «Тромсе», датский «Ольборг», португальский «Насьонал», японской «Иокогамe». Самую высокую результативность бразилец показывал во время выступления за АБС в 2015 году, когда в 14 играх забил восемь мячей.

Отметим, летом 2018-го Кабананга на правах годичной аренды вернулся из саудовского «Аль-Насра» в «Астану», за которую выступал с 2015-го. Однако не смог показать предыдущую результативность, забив лишь два гола в 20 матчах КПЛ, и в июне покинул казахстанскую команду.

Позже 30-летний конголезец из «Аль-Насра» перешел в «Катар СК», заключив соглашение до 30 июня 2021 года. При этом саудиты за этот трансфер получили 1,8 миллиона евро.