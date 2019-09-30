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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Казахстана с опытом игры в Европе может перейти в «Астану»

ратарь «Ордабасы» и сборной Казахстана Дмитрий Непогодов может зимой перейти в «Астану», передает корреспондент Vesti.kz.

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31-летний футболист принадлежит столичному клубу, а в шымкентской команде выступает на правах аренды. Тренерский штаб «Астаны» в зимнее межсезонье намерен усилить конкуренцию во вратарской линии, и кандидатура Непогодова рассматривается как приоритетная, учитывая, что он приравнен к воспитанникам казахстанского футбола.

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В Казахстане Непогодов футбола выступает с 2017 года. Он помог в прошлом году завоевать «Тоболу» бронзовые медали КПЛ, а затем ушел из команды, перейдя в «Ордабасы».

Свою карьеру Непогодов начинал в родной Украине, однако еще в юношестве отправился во Францию, став игроком «Марселя». Пробиться в состав одного из сильнейших клубов Франции не смог, поэтому спустя несколько лет вернулся на родину, где играл за донецкий «Металлург» и «Ворсклу». Также вратарь имеет опыт выступлений в чемпионате Армении в составе «Бананца».

В сборной Казахстана Непогодов дебютировал 19 ноября прошедшего года в гостевом матче против Грузии. Всего провел семь игр, в которых пропустил 11 мячей.

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