Вратарь сборной Казахстана с опытом игры в Европе может перейти в «Астану»

31-летний футболист принадлежит столичному клубу, а в шымкентской команде выступает на правах аренды. Тренерский штаб «Астаны» в зимнее межсезонье намерен усилить конкуренцию во вратарской линии, и кандидатура Непогодова рассматривается как приоритетная, учитывая, что он приравнен к воспитанникам казахстанского футбола.

В Казахстане Непогодов футбола выступает с 2017 года. Он помог в прошлом году завоевать «Тоболу» бронзовые медали КПЛ, а затем ушел из команды, перейдя в «Ордабасы».

Свою карьеру Непогодов начинал в родной Украине, однако еще в юношестве отправился во Францию, став игроком «Марселя». Пробиться в состав одного из сильнейших клубов Франции не смог, поэтому спустя несколько лет вернулся на родину, где играл за донецкий «Металлург» и «Ворсклу». Также вратарь имеет опыт выступлений в чемпионате Армении в составе «Бананца».