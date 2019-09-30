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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

«“Алтай” снова останется без КПЛ?» Что нужно знать о первой лиге Казахстана

Центральный матч 22-го тура первой лиги Казахстана проводился в Уральске, где встречались претенденты на выход в КПЛ «Акжайык» и «Алтай», передает корреспондент Vesti.kz.

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В победе нуждались обе команды, но больше, конечно же, уральцы, чтобы досрочно не выбыть из гонки за одну из путевок в когорту сильнейших. В итоге они ее добились с минимальным счетом 1:0. Решающий мяч на 43-й минуте забил Даниил Кочнев. Победа позволила идущему на четвертом месте уральскому клубу до двух очков сократить отставание от призовой тройки, которую по-прежнему замыкает «Алтай».

Как известно, восточноказахстанцы не первый год надеются отобраться в КПЛ, казалось, что в нынешнем сезоне им наконец-то это удастся, все-таки долгое время шли на первом месте, не зная поражений. Но потом стали часто терять очки, опустившись до текущей позиции. Более того, в их пассиве больше поражений (пять) среди всех претендентов на повышение в классе.

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Да, не исключено, что подопечные Сергея Тимофеева в оставшихся четырех турах отстоят третье место, но при этом нет гарантий, что удачно сыграют в переходных матчах с десятой командой КПЛ, которой может стать либо «Тараз», либо «Атырау». Ведь составы последних двух клубов в любом случае будут посильнее игроков «Алтая». Следовательно, усть-каменогорцам было бы желательно оказаться на втором месте, от которого отстают на три балла. Для них пока что ничего не потеряно, тем боле что через тур сыграют с «Кызыл-Жар СК». Словом, все в их руках, главное, не сплоховать им в этом поединке, как и в других оставшихся.

Что касается других игр, то их результаты таковы: «Астана М» — «Академия Онтустик» 1:0, «Экибастуз» — «Жетысу Б» 1:1, «Актобе-Жас» — «Каспий» 0:4, «Кызыл-Жар СК» — «Махтаарал» 3:0, «Кыран» — «Шахтер-Булат» 3:0, «Кайрат-Жастар» — «Байконур» 3:3.

Матчи 23-го тура пройдут в два дня. 4 октября встретятся «Жетысу Б» — «Кайрат-Жастар», а 5-го числа сыграют «Байконур» — «Астана М», «Академия Онтустик» — «Акжайык», «Алтай» — «Актобе-Жас», «Каспий» — «Кызыл-Жар СК», «Махтаарал» — «Кыран», «Шахтер-Булат» — «Экибастуз».

Отметим, что первые две команды напрямую выйдут в премьер-лигу, а третья сыграет переходные матчи с десятым клубом КПЛ. Они состоятся 15 и 18 ноября.

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