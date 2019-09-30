«“Алтай” снова останется без КПЛ?» Что нужно знать о первой лиге Казахстана
Центральный матч 22-го тура первой лиги Казахстана проводился в Уральске, где встречались претенденты на выход в КПЛ «Акжайык» и «Алтай», передает корреспондент Vesti.kz.
Центральный матч 22-го тура первой лиги Казахстана проводился в Уральске, где встречались претенденты на выход в КПЛ «Акжайык» и «Алтай», передает корреспондент Vesti.kz.
В победе нуждались обе команды, но больше, конечно же, уральцы, чтобы досрочно не выбыть из гонки за одну из путевок в когорту сильнейших. В итоге они ее добились с минимальным счетом 1:0. Решающий мяч на 43-й минуте забил Даниил Кочнев. Победа позволила идущему на четвертом месте уральскому клубу до двух очков сократить отставание от призовой тройки, которую
Как известно, восточноказахстанцы не первый год надеются отобраться в КПЛ, казалось, что в нынешнем сезоне им
Да, не исключено, что подопечные Сергея Тимофеева в оставшихся четырех турах отстоят третье место, но при этом нет гарантий, что удачно сыграют в переходных матчах с десятой командой КПЛ, которой может стать либо «Тараз», либо «Атырау». Ведь составы последних двух клубов в любом случае будут посильнее игроков «Алтая». Следовательно,
Что касается других игр, то их результаты таковы: «Астана М» — «Академия Онтустик» 1:0, «Экибастуз» — «Жетысу Б» 1:1, «Актобе-Жас» — «Каспий» 0:4, «Кызыл-Жар СК» — «Махтаарал» 3:0, «Кыран» — «Шахтер-Булат» 3:0, «Кайрат-Жастар» — «Байконур» 3:3.
Матчи 23-го тура пройдут в два дня. 4 октября встретятся «Жетысу Б» — «Кайрат-Жастар», а 5-го числа сыграют «Байконур» — «Астана М», «Академия Онтустик» — «Акжайык», «Алтай» — «Актобе-Жас», «Каспий» — «Кызыл-Жар СК», «Махтаарал» — «Кыран», «Шахтер-Булат» — «Экибастуз».
Отметим, что первые две команды напрямую выйдут в