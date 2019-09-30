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20:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Cуд в Испании прекратил дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

МАДРИД, 30 сен — РИА Новости. Национальный суд Испании прекратил производство по делу, связанному с иском Федерико Реттори, бывшего сотрудника благотворительного фонда аргентинского футболиста «Барселоны» Лионеля Месси.

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Источник: Спорт РИА Новости

В июне Реттори подал в Национальный суд Испании иск против Месси, его отца, брата и других лиц по обвинению в налоговых преступлениях, экономических преступлениях, мошенничестве и отмывании денег в фонде.

В своем решении судья Национального суда Мария Тардон признала доказательства, представленные истцом, «неубедительными», обратив внимание, что он основывает свои претензии на сообщениях СМИ.

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Кроме того, она указывает, что часть иска касается возможных преступлений, совершенных в Аргентине, что не входит в компетенцию испанской юстиции, говорится в судебном решении.

Реттори утверждал, что пожертвования в фонд Месси частично переводились на счета членов семьи футболиста за границей или третьих лиц, а не направлялись на гуманитарные цели. После этого аргентинский прокурор Пабло Турано попросил возбудить в отношении Месси уголовное дело. Национальный суд по экономическим преступлениям № 8 Буэнос-Айреса начал расследование, в котором Месси и его отец обвиняются в сокрытии активов и отмывании денег.

Утверждается, что действия фонда были направлены на обман налоговых органов Аргентины и Испании. Фонд использовал образ Месси для сбора средств на гуманитарные проекты, которые не были реализованы. Средства переводились на офшорные счета в разных странах мира.

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