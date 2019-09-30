Cуд в Испании прекратил дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

Источник: Спорт РИА Новости

В июне Реттори подал в Национальный суд Испании иск против Месси, его отца, брата и других лиц по обвинению в налоговых преступлениях, экономических преступлениях, мошенничестве и отмывании денег в фонде.

В своем решении судья Национального суда Мария Тардон признала доказательства, представленные истцом, «неубедительными», обратив внимание, что он основывает свои претензии на сообщениях СМИ.

Кроме того, она указывает, что часть иска касается возможных преступлений, совершенных в Аргентине, что не входит в компетенцию испанской юстиции, говорится в судебном решении.

Реттори утверждал, что пожертвования в фонд Месси частично переводились на счета членов семьи футболиста за границей или третьих лиц, а не направлялись на гуманитарные цели. После этого аргентинский прокурор Пабло Турано попросил возбудить в отношении Месси уголовное дело. Национальный суд по экономическим преступлениям № 8 Буэнос-Айреса начал расследование, в котором Месси и его отец обвиняются в сокрытии активов и отмывании денег.