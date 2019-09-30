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21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянский футбольный клуб уволил тренера за оскорбление Греты Тунберг

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Итальянский «Гроссето», выступающий в серии D (четвертый дивизион чемпионата страны), уволил тренера молодежной команды Томмазо Казалини за оскорбление шведской эко-активистки Греты Тунберг, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: AFP 2019

Казалини на своей странице в Facebook написал оскорбительный пост в адрес Тунберг. В понедельник «Гроссето» выпустил заявление, в котором сообщил об увольнении специалиста и подчеркнул, что сотрудники клуба в первую очередь должны являть собой положительный пример для детей и молодежи.

Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. На прошлой неделе Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

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