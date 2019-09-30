Итальянский футбольный клуб уволил тренера за оскорбление Греты Тунберг

Казалини на своей странице в Facebook написал оскорбительный пост в адрес Тунберг. В понедельник «Гроссето» выпустил заявление, в котором сообщил об увольнении специалиста и подчеркнул, что сотрудники клуба в первую очередь должны являть собой положительный пример для детей и молодежи.