Итальянский футбольный клуб уволил тренера за оскорбление Греты Тунберг

Казалини на своей странице в Facebook написал оскорбительный пост в адрес Тунберг. В понедельник «Гроссето» выпустил заявление, в котором сообщил об увольнении специалиста и подчеркнул, что сотрудники клуба в первую очередь должны являть собой положительный пример для детей и молодежи.
Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. На прошлой неделе Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.