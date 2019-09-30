«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 7-го тура английской
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 7-го тура английской
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Туанзебе, Линделёф, Магуайр, Янг, Мактоминай, Погба, Перейра, Лингард, Джеймс, Рашфорд.
Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Фред, Мата, Матич, Гринвуд.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Гюэндузи, Джака, Торрейра, Пепе, Сака, Обамеянг.
Запасные: Мартинес,
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится сегодня, 1 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи — в 22:00 мск.