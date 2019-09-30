Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Парма
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Ахмат
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Факел
00
Футбол. Еврокубки
1.10
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
1.10
Аталанта
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги.

Наверх
Источник: AP 2019

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Туанзебе, Линделёф, Магуайр, Янг, Мактоминай, Погба, Перейра, Лингард, Джеймс, Рашфорд.

Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Фред, Мата, Матич, Гринвуд.

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Гюэндузи, Джака, Торрейра, Пепе, Сака, Обамеянг.

Запасные: Мартинес, Мэйтленд-Найлс, Холдинг, Себальос, Уиллок, Нелсон, Мартинелли.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится сегодня, 1 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи — в 22:00 мск.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красавица оказалась женой новичка "Зенита"!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Цорн ищет замену в Европе: 24 часа «Спартака» без Олега Кононова
Интимная съемка, пустые трибуны: ЧМ в Дохе — сплошная проблема
«Ювентус» вновь потребовал лишить «Интер» чемпионского титула
«Милан» заинтересован в услугах Шевченко
Дзюба считает «Зенит» Боаша лучшим в истории российского футбола
Диего Симеоне назвал Юрия Семина «мощной личностью с историей»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь