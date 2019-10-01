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01:09 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 1 октября. «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 1:1 в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AFP 2019

В составе хозяев мяч забил Скотт Мактоминей (45-я минута), у лондонского клуба отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (58).

В турнирной таблице чемпионата «Манчестер Юнайтед» идет на 10-м месте, набрав 9 очков, «Арсенал» занимает четвертую строчку с 12 очками.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» 6 октября, «Арсенал» в этот же день примет «Борнмут». Оба клуба в четверг проведут матчи в рамках групповой стадии Лиги Европы.

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Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 730.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерУнаи Эмери
Голы
Скотт Мактоминэй(Маркус Рэшфорд)45′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Букайо Сака)58′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Бернд Лено
18Эшли Янг
41′
21Калум Чемберс
10′
38Аксель Туанзебе
31Сеад Колашинац
2Виктор Линделеф
5Сократис Папастатопулос
5Харри Магуайр
23Давид Луиз
6Поль Погба
14Пьер-Эмерик Обамеянг
39Скотт Мактоминэй
29Маттео Гендузи
21Дэниэл Джеймс
34Гранит Джака
77′
10Маркус Рэшфорд
27′
19Николя Пепе
74′
14Джесси Лингард
68′74′
24Рис Нелсон
17Фред
77Букайо Сака
80′
15Андреас Перейра
32′74′
28Джозеф Уиллок
26Мэйсон Гринвуд
11Лукас Торрейра
55′
8Дани Себальос
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)10
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые7
18Фолы13
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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