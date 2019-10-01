«Барселона» рассматривает Пёнтека в качестве замены Суаресу
Испанская «Барселона» интересуется форвардом «Милана» Кшиштофом Пёнтеком. Каталонский клуб рассматривает 24-летнего нападающего в качестве будущей замены уругвайцу Луису Суаресу.
Испанская «Барселона» интересуется форвардом «Милана» Кшиштофом Пёнтеком. Каталонский клуб рассматривает 24-летнего нападающего в качестве будущей замены уругвайцу Луису Суаресу.
Помимо польского футболиста,
Напомним, в шестом туре чемпионата Италии «Милан» уступил «Фиорентине» (1:3) и на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице с 6 очками. «Россонери» проиграли четыре из первых шести матчей Серии А. Такого провального старта с итальянским клубом не случалось с сезона-1938/39.