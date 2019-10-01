«Барселона» рассматривает Пёнтека в качестве замены Суаресу

Помимо польского футболиста, сине-гранатовые также следят за игроком «РБ Лейпциг» Тимо Вернером и Хайме Матой из «Хетафе», сообщает Sempre Milan.

Пёнтек в январе 2019 года перешёл в «Милан» из «Дженоа». В нынешнем сезоне форвард сыграл в Серии А шесть матчей и забил два мяча.