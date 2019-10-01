Вот зачем нужен ВАР! «Арсенал» спасся на «Олд Траффорд» благодаря видео
В заключительном матче 7-го тура английской
В заключительном матче 7-го тура английской
Матч в понедельник на еврокубковой неделе для грандов
Хуже, что в новом сезоне они пока не доказывают свою силу и намерения побороться за чемпионство. Это вообще сейчас звучит смешно — невозможно всерьез принять суждение о том, что за первое место борется
«МЮ» и «Арсенал» — на отшибе прошлогодней шестерки сильнейших. Лондонцы на старте сезона выглядят лучше и целых два тура даже выдерживали безостановочный темп «Ливерпуля». Но матчи с «Тоттенхэмом», «Уотфордом» и «Астон Виллой» были неубедительными.
У «Юнайтед» все гораздо сложнее. Убедительный матч команда Уле Гуннара Сульшера провела только в первом туре, когда разгромила «Челси». В остальном — сплошной мрак. «МЮ» с громадным трудом обыгрывает даже соперников вроде «Астаны» и «Рочдейла». Недовольны и фанаты. Зимних песен во славу «Сульшера за рулем» на «Олд Траффорд» больше нет, зато накапливаются вопросы к норвежцу. Один из них — почему играть продолжает Лингард, который за весь 2019 год не отдал ни одной голевой передачи и не забил ни мяча.
Впрочем, мало кого удивило, что на игру с «Арсеналом» Лингард вышел в основе. В четырех последних встречах с «канонирам» англичанин забивал четырежды. Оправились от травм Рэшфорд и Погба, а
Задумки тренеров на старт игры не оправдались. Хотя, может быть, и оправдались — если Сульшер и Эмери рассчитывали провести первый тайм максимально осторожно. О ходе первого тайма красноречиво говорят две вещи. Первая — впервые в текущем чемпионате Англии первый удар в матче был сделан на 28-й минуте. Вторая — твит Сеска Фабрегаса на исходе получаса игры: «Ваши мысли об игре, но без использования плохих слов? Постарайтесь быть креативными!».
Лишь в последние десять минут тайма игра приоткрылась — футболисты стали уставать, появились свободные зоны, и несколько подряд контратак в обе стороны завершились опасными моментами. А одна — голом. Мактоминэй получил мяч у линии штрафной и с помощью рикошета от Папастатопулоса поразил ворота Лено. Хоть
В перерыве тренеры не меняли составы, но счет хотя бы обязывал «Арсенал» лезть вперед.
После ответного мяча команды совсем раскрылись и вспомнили, что они — все еще гранды
На 90-й минуте в ворота «Арсенала» назначили опасный штрафной. Рэшфорд решил бить не через стенку, а в угол Лено — и зря. Немец отразил мяч, а Гринвуд на добивании сыграл коряво. Впрочем, на безоговорчную победу никто из соперников не наиграл, так что результат можно считать логичным. Хорошо, что есть ВАР — если бы не видеопомощь, «Арсенал» мог бы лишиться заслуженного гола и турнирного балла.
|Уле Гуннар Сульшер
|Унаи Эмери
|Скотт Мактоминэй(Маркус Рэшфорд)
|45′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Букайо Сака)
|58′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Бернд Лено
|18
|Эшли Янг
41′
|21
|Калум Чемберс
10′
|38
|Аксель Туанзебе
|31
|Сеад Колашинац
|2
|Виктор Линделеф
|5
|Сократис Папастатопулос
|5
|Харри Магуайр
|23
|Давид Луиз
|6
|Поль Погба
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|39
|Скотт Мактоминэй
|29
|Маттео Гендузи
|21
|Дэниэл Джеймс
|34
|Гранит Джака
77′
|10
|Маркус Рэшфорд
27′
|19
|Николя Пепе
74′
|14
|Джесси Лингард
68′74′
|24
|Рис Нелсон
|17
|Фред
|77
|Букайо Сака
80′
|15
|Андреас Перейра
32′74′
|28
|Джозеф Уиллок
|26
|Мэйсон Гринвуд
|11
|Лукас Торрейра
55′
|8
|Дани Себальос
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)