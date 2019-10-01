Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
30.09
Манчестер Юнайтед
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
30.09
Парма
Торино
32
Футбол. Премьер-лига
30.09
Сочи
Ахмат
20
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
08:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вот зачем нужен ВАР! «Арсенал» спасся на «Олд Траффорд» благодаря видео

В заключительном матче 7-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

Наверх
Источник: AP 2019

Тяжелые времена

Матч в понедельник на еврокубковой неделе для грандов премьер-лиги — это издевательство. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» по итогам прошлого сезона не попали в Лигу чемпионов, так что во вторник и среду будут наблюдать за играми по телевизору.

Хуже, что в новом сезоне они пока не доказывают свою силу и намерения побороться за чемпионство. Это вообще сейчас звучит смешно — невозможно всерьез принять суждение о том, что за первое место борется кто-то, кроме «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Долгое время в Англии существовала каноническая четверка лидеров, затем она разрослась до топ-6, а сегодня существует только дуэт претендентов на первое место.

«МЮ» и «Арсенал» — на отшибе прошлогодней шестерки сильнейших. Лондонцы на старте сезона выглядят лучше и целых два тура даже выдерживали безостановочный темп «Ливерпуля». Но матчи с «Тоттенхэмом», «Уотфордом» и «Астон Виллой» были неубедительными.

Без Езила, но с Лингардом

У «Юнайтед» все гораздо сложнее. Убедительный матч команда Уле Гуннара Сульшера провела только в первом туре, когда разгромила «Челси». В остальном — сплошной мрак. «МЮ» с громадным трудом обыгрывает даже соперников вроде «Астаны» и «Рочдейла». Недовольны и фанаты. Зимних песен во славу «Сульшера за рулем» на «Олд Траффорд» больше нет, зато накапливаются вопросы к норвежцу. Один из них — почему играть продолжает Лингард, который за весь 2019 год не отдал ни одной голевой передачи и не забил ни мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, мало кого удивило, что на игру с «Арсеналом» Лингард вышел в основе. В четырех последних встречах с «канонирам» англичанин забивал четырежды. Оправились от травм Рэшфорд и Погба, а Ван-Биссака из-за болезни остался вне заявки — на правый фланг переместился Янг, а на левую бровку отправился Туанзебе. Унаи Эмери неожиданно решил командировать в атаку не Нелсона и не Себальоса, а 18-летнего Сака. Езил даже не поехал с командой в Манчестер, хотя здоров. За час до матча Эмери спросили о немце, но тренер просто пожимал плечами, криво улыбался и криво объяснял: «Он просто не в составе. Я так решил».

Во время загрузки произошла ошибка.

Задумки тренеров на старт игры не оправдались. Хотя, может быть, и оправдались — если Сульшер и Эмери рассчитывали провести первый тайм максимально осторожно. О ходе первого тайма красноречиво говорят две вещи. Первая — впервые в текущем чемпионате Англии первый удар в матче был сделан на 28-й минуте. Вторая — твит Сеска Фабрегаса на исходе получаса игры: «Ваши мысли об игре, но без использования плохих слов? Постарайтесь быть креативными!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Видеоспасение

Лишь в последние десять минут тайма игра приоткрылась — футболисты стали уставать, появились свободные зоны, и несколько подряд контратак в обе стороны завершились опасными моментами. А одна — голом. Мактоминэй получил мяч у линии штрафной и с помощью рикошета от Папастатопулоса поразил ворота Лено. Хоть что-то произошло в этой игре — и то счастье.

Во время загрузки произошла ошибка.

В перерыве тренеры не меняли составы, но счет хотя бы обязывал «Арсенал» лезть вперед. Из-за этого второй тайм оказался куда зрелищнее первого. Бил со штрафного Давид Луиз, жирный момент упустил Торрейра, а сравняли счет гости — и сделали это с помощью ВАР. Ассистент арбитра Скотт Леджер решил, что Обамеянг попал в офсайд, и взмахнул флажком. Янг и Линделеф не выключились из эпизода, но позволили африканцу сравнять счет. Главный судья Кевин Френд сперва зафиксировал офсайд, но после быстрой подсказки видеоарбитров указал на центр. Забавно, что у мониторов находился Майк Дин — эксцентричный арбитр, которого в Англии считают поклонником «Тоттенхэма» и противником «Арсенала».

Во время загрузки произошла ошибка.

После ответного мяча команды совсем раскрылись и вспомнили, что они — все еще гранды премьер-лиги, а не аутсайдеры ПФЛ. Хорошие моменты упустили Сака и Рэшфорд, мощно бил Погба, но ему чуть-чуть не хватило точности. Даже Магуайр продемонстрировал могучий удар.

На 90-й минуте в ворота «Арсенала» назначили опасный штрафной. Рэшфорд решил бить не через стенку, а в угол Лено — и зря. Немец отразил мяч, а Гринвуд на добивании сыграл коряво. Впрочем, на безоговорчную победу никто из соперников не наиграл, так что результат можно считать логичным. Хорошо, что есть ВАР — если бы не видеопомощь, «Арсенал» мог бы лишиться заслуженного гола и турнирного балла.

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 730.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford, 73201 зритель
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерУнаи Эмери
Голы
Скотт Мактоминэй(Маркус Рэшфорд)45′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Букайо Сака)58′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Бернд Лено
18Эшли Янг
41′
21Калум Чемберс
10′
38Аксель Туанзебе
31Сеад Колашинац
2Виктор Линделеф
5Сократис Папастатопулос
5Харри Магуайр
23Давид Луиз
6Поль Погба
14Пьер-Эмерик Обамеянг
39Скотт Мактоминэй
29Маттео Гендузи
21Дэниэл Джеймс
34Гранит Джака
77′
10Маркус Рэшфорд
27′
19Николя Пепе
74′
14Джесси Лингард
68′74′
24Рис Нелсон
17Фред
77Букайо Сака
80′
15Андреас Перейра
32′74′
28Джозеф Уиллок
26Мэйсон Гринвуд
11Лукас Торрейра
55′
8Дани Себальос
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)10
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые7
18Фолы13
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Локомотив» примет «Атлетико» в матче ЛЧ
«Ахмат» проиграл «Сочи» в РПЛ, Рашид Рахимов подал в отставку
Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
«Реалу» оступаться больше нельзя: анонс матчей Лиги чемпионов
«Авангард» опроверг информацию о приглашении Кононова
Суд закрыл дело против Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь