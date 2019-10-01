Вот зачем нужен ВАР! «Арсенал» спасся на «Олд Траффорд» благодаря видео

Источник: AP 2019

Тяжелые времена

Матч в понедельник на еврокубковой неделе для грандов премьер-лиги — это издевательство. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» по итогам прошлого сезона не попали в Лигу чемпионов, так что во вторник и среду будут наблюдать за играми по телевизору.

Хуже, что в новом сезоне они пока не доказывают свою силу и намерения побороться за чемпионство. Это вообще сейчас звучит смешно — невозможно всерьез принять суждение о том, что за первое место борется кто-то, кроме «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Долгое время в Англии существовала каноническая четверка лидеров, затем она разрослась до топ-6, а сегодня существует только дуэт претендентов на первое место.

«МЮ» и «Арсенал» — на отшибе прошлогодней шестерки сильнейших. Лондонцы на старте сезона выглядят лучше и целых два тура даже выдерживали безостановочный темп «Ливерпуля». Но матчи с «Тоттенхэмом», «Уотфордом» и «Астон Виллой» были неубедительными.

Без Езила, но с Лингардом

У «Юнайтед» все гораздо сложнее. Убедительный матч команда Уле Гуннара Сульшера провела только в первом туре, когда разгромила «Челси». В остальном — сплошной мрак. «МЮ» с громадным трудом обыгрывает даже соперников вроде «Астаны» и «Рочдейла». Недовольны и фанаты. Зимних песен во славу «Сульшера за рулем» на «Олд Траффорд» больше нет, зато накапливаются вопросы к норвежцу. Один из них — почему играть продолжает Лингард, который за весь 2019 год не отдал ни одной голевой передачи и не забил ни мяча.

Впрочем, мало кого удивило, что на игру с «Арсеналом» Лингард вышел в основе. В четырех последних встречах с «канонирам» англичанин забивал четырежды. Оправились от травм Рэшфорд и Погба, а Ван-Биссака из-за болезни остался вне заявки — на правый фланг переместился Янг, а на левую бровку отправился Туанзебе. Унаи Эмери неожиданно решил командировать в атаку не Нелсона и не Себальоса, а 18-летнего Сака. Езил даже не поехал с командой в Манчестер, хотя здоров. За час до матча Эмери спросили о немце, но тренер просто пожимал плечами, криво улыбался и криво объяснял: «Он просто не в составе. Я так решил».

Задумки тренеров на старт игры не оправдались. Хотя, может быть, и оправдались — если Сульшер и Эмери рассчитывали провести первый тайм максимально осторожно. О ходе первого тайма красноречиво говорят две вещи. Первая — впервые в текущем чемпионате Англии первый удар в матче был сделан на 28-й минуте. Вторая — твит Сеска Фабрегаса на исходе получаса игры: «Ваши мысли об игре, но без использования плохих слов? Постарайтесь быть креативными!».

Видеоспасение

Лишь в последние десять минут тайма игра приоткрылась — футболисты стали уставать, появились свободные зоны, и несколько подряд контратак в обе стороны завершились опасными моментами. А одна — голом. Мактоминэй получил мяч у линии штрафной и с помощью рикошета от Папастатопулоса поразил ворота Лено. Хоть что-то произошло в этой игре — и то счастье.

В перерыве тренеры не меняли составы, но счет хотя бы обязывал «Арсенал» лезть вперед. Из-за этого второй тайм оказался куда зрелищнее первого. Бил со штрафного Давид Луиз, жирный момент упустил Торрейра, а сравняли счет гости — и сделали это с помощью ВАР. Ассистент арбитра Скотт Леджер решил, что Обамеянг попал в офсайд, и взмахнул флажком. Янг и Линделеф не выключились из эпизода, но позволили африканцу сравнять счет. Главный судья Кевин Френд сперва зафиксировал офсайд, но после быстрой подсказки видеоарбитров указал на центр. Забавно, что у мониторов находился Майк Дин — эксцентричный арбитр, которого в Англии считают поклонником «Тоттенхэма» и противником «Арсенала».

После ответного мяча команды совсем раскрылись и вспомнили, что они — все еще гранды премьер-лиги, а не аутсайдеры ПФЛ. Хорошие моменты упустили Сака и Рэшфорд, мощно бил Погба, но ему чуть-чуть не хватило точности. Даже Магуайр продемонстрировал могучий удар.