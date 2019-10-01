Игрок «Челси» поругался с таксистом из-за чипсов. Приехала полиция

Футболист рассыпал чипсы в такси, что привело к скандалу с водителем. Баркли отказался убирать за собой, после чего ответил отказом на требование заплатить, поскольку у него не было денег. На место приехали полицейские, которые в течение нескольких минут общались с хавбеком, а затем сопроводили его к банкомату. Инцидент был исчерпан, когда игрок согласился заплатить водителю такси.