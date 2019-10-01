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13:14 (мск), источник: Sport24

Игрок «Челси» поругался с таксистом из-за чипсов. Приехала полиция

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию в воскресенье вечером, сообщает Mirror.

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Футболист рассыпал чипсы в такси, что привело к скандалу с водителем. Баркли отказался убирать за собой, после чего ответил отказом на требование заплатить, поскольку у него не было денег. На место приехали полицейские, которые в течение нескольких минут общались с хавбеком, а затем сопроводили его к банкомату. Инцидент был исчерпан, когда игрок согласился заплатить водителю такси.

По словам свидетеля, Баркли был пьян и едва держался на ногах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в субботу «Челси» одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:0.

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