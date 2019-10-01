В «Барсе» конфликт между игроками и руководством. Пике встретится с Бартомеу

Источник: Спорт-Экспресс

«Барсу» в Испании называют «больше, чем клубом». Эти слова написаны на трибунах «Камп Ноу» большими желтыми буквами, и каждый болельщик вкладывает в них свое значение. Многие считают, что у «больше, чем клуба» должны быть «больше, чем игроки». А испанские журналисты Mundo Deportivo уверены, что футболисты каталонского гранда уже давно перешли черту «больше, чем игроков» и стали активно вмешиваться в дела клуба. Из-за этого в «Барселоне» назревает скандал, равного которому не было в последние несколько лет.

Пике недоволен прессой

На днях в Mundo Deportivo вышла статья, автор которой обвинял игроков «Барселоны» в излишнем вмешательстве в управление клубом. В статье говорилось, что группа игроков пытается влиять на трансферы и политику управления. В частности, говорилось о желании Месси подписать Неймара и о том, что де Лигт выбрал «Ювентус» после разговора с Пике, который не захотел видеть в «Барсе» конкурента. Жерару настолько не понравилась эта ситуация, что он высказал недовольство в микст-зоне сразу после победного матча с «Хетафе».

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что журналисты Mundo Deportivo напрямую связаны с руководством футбольного клуба «Барселона» и, по сути, пишут то, что им велят написать. Пике прекрасно знает это и в открытую обвиняет руководство, что оно «заказывает» статьи, обличающие игроков. Команде такое не понравилось, и она собралась за совместным ужином после матча с «Вильярреалом», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Организовал ужин, конечно же, Пике.

Руководство недовольно Пике

Отклик случился моментально: Хосеп Бартомеу собрался лично поговорить с Жераром по поводу его обвинения. Президент клуба не хочет выносить сор из избы, но Пике своим высказыванием уже запустил процесс. Защитник считает, что у руководства не хватает смелости, чтобы поговорить с игроками напрямую, и оно пытается повлиять на них через прессу. Если это на самом деле так, обстановка в «Барсе» становится гротескной. Игроки вмешиваются в управление клубом — президент заказывает разоблачающую статью — игроки недовольны тем, что руководители клуба вмешиваются в его управление. Театр абсурда, в котором нет места здравому смыслу.

Игроки «Барсы» на самом деле управляют клубом?

Пике не скрывает, что в недалеком будущем собирается стать президентом клуба. Каталонцы обожают Жерара и готовы голосовать за него уже сейчас. Случись такое, Пике стал бы вторым в «Барселоне» играющим президентом (первым был основатель клуба Жоан Гампер). Третий номер каталонцев организует обеды с представителями спонсоров «Барселоны», общается с игроками других клубов, убеждает их перейти в стан сине-гранатовых. Неудивительно, что сейчас Жерар созвал партнеров по команде на ужин и защитил их перед журналистами, открыто ввязавшись в перепалку с руководством. «Мы знаем, кто пишет статьи под чужим именем» — этими словами Пике развязал войну с Бартомеу. Также защитник выразил недовольство графиком предсезонной подготовки в США, из-за которой команда подошла к официальным матчам в разобранном состоянии.

Другое обвинение журналистов было в адрес Месси. В недавнем интервью у Лео спросили, приложила ли «Барселона» все усилия, чтобы подписать Неймара. «Не уверен» — ответил капитан сине-гранатовых. Руководство клуба посчитало такой уклончивый ответ скрытой претензией в свою сторону. До этого ходили слухи, что «Барселона» вовсе не хотела подписывать Неймара, а подняла шумиху только для того, чтобы создать иллюзию бурной деятельности в глазах Лео. Месси сам признавался, что хотел возвращения бразильца, но подчеркивал, что не давил на клуб.

До этого Месси вспыхнул в прессе лишь единожды: когда обвинил южноамериканский футбол в коррупции после поражения в кубке Америки. Тогда аргентинца оштрафовали, дисквалифицировали и вынудили извиниться, и после этого Месси явно не хочет продолжать бороться с ветряными мельницами.

Революция в «Барселоне»: быть или не быть

Если настоящий и возможно будущий президент клуба не придут к соглашению при личной встрече, война грозит продолжиться на страницах газет. В Испании пресса может уничтожить игрока, если захочет. Но игроки «Барсы» уже давно «больше, чем игроки». Они могут воевать и против руководства, и против журналистов, а Лео Месси может воевать против всех сразу — и все знают, что в этой войне он победит. Но Месси не из тех людей, кто воюет за пределами футбольного поля. Хотя сейчас ходят слухи, что непонятные травмы аргентинца не что иное, как его скрытый протест в адрес руководства, которое своими действиями уничтожает клуб изнутри. Отсутствие конкретных сроков восстановления подтверждает эту теорию.