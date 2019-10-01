«Актобе» закрыл все долги перед своими бывшими футболистами
ФК «Актобе» закрыл все долги перед своими бывшими игроками. Об этом сообщил генеральный директор клуба Самат Смаков.
ФК «Актобе» закрыл все долги перед своими бывшими игроками. Об этом сообщил генеральный директор клуба Самат Смаков.
Текущий сезон «Актобе» начал с «-12» очков за долги перед бывшими игроками клуба Айоделе Аделейе и Неманьей Николичем — решение принимала ФИФА.
«Как вы знаете, главной нашей задачей было рассчитаться по всем задолженностям. Долги, жалобы, требования и санкции — все это нависло над клубом, начиная с 2016 года. Именно с этого момента у команды началась черная полоса. Изначально сумма была значительно меньше. Однако в виду различных причин, долги игрокам не выплачивались, суммы росли. Бывшие руководители откладывали решения, пытались судиться с игроками в местных судебных инстанциях. Хотя решение выносил главный футбольный орган ФИФА. Оттого все усилия были тщетны, накапливались денежные санкции.
В итоге, в 2018 году команду лишили шести очков. А в начале нынешнего года, лишив команду уже двенадцати очков, поставили еще и запрет на регистрацию новых футболистов. Все привело к тому, что сейчас один из самых титулованных клубов страны одной ногой в первой лиге. Что в новейшей истории КПЛ с клубом не случалось ни разу.
Еще в прошлом году нам удалось отсрочить долги местных футболистов, а с легионерами, после долгих переговоров, получилось достичь договоренности по составлению графика погашения долгов. Я хотел бы поблагодарить всех ребят, кто вошел в наше положение и пошел навстречу клубу.
Самым сложным оказалось дело по задолженности перед Неко.
Теперь, после работы по урегулированию с
Как вы знаете, в начале года на должность акима Актюбинской области был назначен Ондасын Уразалин. Ондасын Сеилович сразу же взял ситуацию вокруг клуба на личный контроль. В первом своем интервью глава области заявил, что, являясь уроженцем Актюбинской области, прекрасно понимает, как в области любят футбол и главную команду. Что он ни в коем случае не допустит, чтобы клуб с такой историей и традициями прекратил свое существование. Аким пообещал найти спонсоров и решить все вопросы по долгам. Каждый месяц планомерно решался данный вопрос. И сегодня можно констатировать: футбольный клуб «Актобе» официально погасил все долги перед бывшими своими футболистами и тренерами. Теперь нашему клубу не грозят санкции, связанные с долгами. Такой камень с души упал!
Благодарю всех, кто переживал, поддерживал, помогал нам. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо акиму нашей области Ондасыну Сеиловичу Уразалину за всестороннюю помощь и поддержку.
Спасибо и низкий поклон игрокам и тренерскому штабу команды. Большинство ребят — молодые, вчерашние дублеры, без опыта игр в
И, конечно, отдельных, самых теплых и добрых слов заслуживает наш 12-й игрок — наши болельщики. Весь футбольный Казахстан удивлялся тому, что на игры аутсайдера приходит огромное количество зрителей. Выигрывали, проигрывали — болельщики всегда поддерживали команду. Именно горячая поддержка трибун помогала во многих матчах буквально вырывать победу.
Что касается будущего клуба, то команда будет биться до последнего, чтобы остаться в премьер-лиге, — цитирует Смакова
Отметим, что после 28 туров КПЛ «Актобе» с 12 очками идет на последнем, 12-м месте, и отстает на девять баллов от зоны стыкового матча.