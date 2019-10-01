«Актобе» закрыл все долги перед своими бывшими футболистами

Текущий сезон «Актобе» начал с «-12» очков за долги перед бывшими игроками клуба Айоделе Аделейе и Неманьей Николичем — решение принимала ФИФА.

«Как вы знаете, главной нашей задачей было рассчитаться по всем задолженностям. Долги, жалобы, требования и санкции — все это нависло над клубом, начиная с 2016 года. Именно с этого момента у команды началась черная полоса. Изначально сумма была значительно меньше. Однако в виду различных причин, долги игрокам не выплачивались, суммы росли. Бывшие руководители откладывали решения, пытались судиться с игроками в местных судебных инстанциях. Хотя решение выносил главный футбольный орган ФИФА. Оттого все усилия были тщетны, накапливались денежные санкции.

В итоге, в 2018 году команду лишили шести очков. А в начале нынешнего года, лишив команду уже двенадцати очков, поставили еще и запрет на регистрацию новых футболистов. Все привело к тому, что сейчас один из самых титулованных клубов страны одной ногой в первой лиге. Что в новейшей истории КПЛ с клубом не случалось ни разу.

Еще в прошлом году нам удалось отсрочить долги местных футболистов, а с легионерами, после долгих переговоров, получилось достичь договоренности по составлению графика погашения долгов. Я хотел бы поблагодарить всех ребят, кто вошел в наше положение и пошел навстречу клубу.

Самым сложным оказалось дело по задолженности перед Неко. Из-за прошедших сроков оплаты долг перед футболистом вырос в несколько раз. И именно по Неко следующим решением ФИФА было бы автоматическое понижение «Актобе» в классе. Однако и здесь удалось прийти к общему решению с игроком и его представителями.

Теперь, после работы по урегулированию с экс-футболистами, необходимо было срочно искать дополнительный источник дохода, чтобы начать погашать долги. Уже в прошлом году некоторые долги были погашены за счёт спонсоров и продажи билетов. Однако основная часть долга оставалась непогашенной. Требовалась помощь спонсоров.

Как вы знаете, в начале года на должность акима Актюбинской области был назначен Ондасын Уразалин. Ондасын Сеилович сразу же взял ситуацию вокруг клуба на личный контроль. В первом своем интервью глава области заявил, что, являясь уроженцем Актюбинской области, прекрасно понимает, как в области любят футбол и главную команду. Что он ни в коем случае не допустит, чтобы клуб с такой историей и традициями прекратил свое существование. Аким пообещал найти спонсоров и решить все вопросы по долгам. Каждый месяц планомерно решался данный вопрос. И сегодня можно констатировать: футбольный клуб «Актобе» официально погасил все долги перед бывшими своими футболистами и тренерами. Теперь нашему клубу не грозят санкции, связанные с долгами. Такой камень с души упал!

Благодарю всех, кто переживал, поддерживал, помогал нам. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо акиму нашей области Ондасыну Сеиловичу Уразалину за всестороннюю помощь и поддержку.

Спасибо и низкий поклон игрокам и тренерскому штабу команды. Большинство ребят — молодые, вчерашние дублеры, без опыта игр в премьер-лиге. И большую часть сезона сыграли без легионеров в составе. Но парни бились в каждом матче за город, за эмблему, за клуб, за свое имя. И, к удивлению многих специалистов, добивались как домашних, так и выездных побед над куда более опытными соперниками.

И, конечно, отдельных, самых теплых и добрых слов заслуживает наш 12-й игрок — наши болельщики. Весь футбольный Казахстан удивлялся тому, что на игры аутсайдера приходит огромное количество зрителей. Выигрывали, проигрывали — болельщики всегда поддерживали команду. Именно горячая поддержка трибун помогала во многих матчах буквально вырывать победу.

Что касается будущего клуба, то команда будет биться до последнего, чтобы остаться в премьер-лиге, — цитирует Смакова пресс-служба «Актобе».