Гол хавбека «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая признан лучшим в седьмом туре Английской
Гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая признан лучшим в седьмом туре Английской
Футболист отличился в домашней встрече против «Арсенала» (1:1), отправив мяч ударом под перекладину
В пятерку лучших также вошли взятия ворот в исполнении Андрея Ярмоленко («Вест Хэм»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Рияда Мареза («Манчестер Сити») и Рикарду («Лестер»).
|Уле Гуннар Сульшер
|Унаи Эмери
|Скотт Мактоминэй(Маркус Рэшфорд)
|45′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Букайо Сака)
|58′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Бернд Лено
|18
|Эшли Янг
41′
|21
|Калум Чемберс
10′
|38
|Аксель Туанзебе
|31
|Сеад Колашинац
|2
|Виктор Линделеф
|5
|Сократис Папастатопулос
|5
|Харри Магуайр
|23
|Давид Луиз
|6
|Поль Погба
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|39
|Скотт Мактоминэй
|29
|Маттео Гендузи
|21
|Дэниэл Джеймс
|34
|Гранит Джака
77′
|10
|Маркус Рэшфорд
27′
|19
|Николя Пепе
74′
|14
|Джесси Лингард
68′74′
|24
|Рис Нелсон
|17
|Фред
|77
|Букайо Сака
80′
|15
|Андреас Перейра
32′74′
|28
|Джозеф Уиллок
|26
|Мэйсон Гринвуд
|11
|Лукас Торрейра
55′
|8
|Дани Себальос
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)